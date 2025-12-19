鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-19 22:18

根據《CNBC》周五 (19 日) 報導，川普接受《NBC 新聞》專訪時表示，不排除對委內瑞拉動武。受此消息影響，美國原油價格周五小幅上漲 0.5% 至每桶 56.44 美元，但油市目前並未反映重大供應中斷風險。

川普稱，他不排除對 OPEC 成員國委內瑞拉開戰。當被問及是否以推翻委內瑞拉總統馬杜洛 (Nicolas Maduro) 為目標時，川普拒絕明說，只表示馬杜洛很清楚自己要什麼，「他比任何人都清楚」。

儘管川普發出戰爭威脅，油市目前並未顯示重大供應中斷風險。美國原油周五上漲 29 美分或 0.5%，至每桶 56.44 美元，國際基準布蘭特原油上漲 31 美分或 0.5% 至每桶 60.31 美元。

美國原油本周稍早曾跌至 4 年低點，因為交易員預期烏克蘭可能達成和平協議，屆時更多俄羅斯原油將進入供應充足的市場。

川普最近持續對委內瑞拉施壓。在上周查扣一艘船隻後，他下令封鎖這個南美國家海岸外的制裁油輪。

美國已在加勒比海進行大規模軍事部署，並對據稱向美國走私毒品的船隻發動致命攻擊。不過這些攻擊的合法性受到質疑，也成為國會審查的焦點。