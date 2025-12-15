鉅亨網新聞中心 2025-12-15 15:20

全球能源市場正傳出一個令人不安的訊號：汽油價格持續暴跌，美國零售汽油平均價格已跌至每加侖 2.98 美元，創下自 2021 年 2 月以來的最低水準，打破了傳統上季節性低點後回升的模式。分析師警告，這看似利多消費者的現象，實則反映出全球經濟復甦乏力的深層問題——「需求破壞」已成為主導力量，而非單純的供給過剩。

油價跌至4年新低 恐是全球經濟「需求崩潰」前兆。(圖:shutterstock)

國際能源總署（IEA）和美國能源資訊署（EIA）最新報告指出，2025 年全球石油需求成長預計將放緩至每日 83 萬桶，遠遠低於每日 300 萬桶的供給成長，這導致全球庫存升至 4 年高點，供給盈餘高達每日 384 萬桶。西德州中質油（WTI）期貨已跌至每桶 57.8 美元的七年新低。

更具警示意義的是，WTI 期貨曲線反覆出現「正向市場」（contango）結構，即遠期合約價格高於近期合約，顯示市場普遍預期未來供給充裕而需求疲弱，此類結構在歷史上往往預示全球經濟下行風險。

價格下跌的核心驅動因素來自需求端的疲軟。EIA 數據顯示，美國成品汽油供應（作為需求的代理指標）在過去一個月平均為每日 850 萬桶，較去年同期下降了每日 100 萬桶。

這與美國勞動力市場和收入成長脫節現象密切相關：雖然聯準會數據顯示實際個人收入微幅增長，但通膨調整後的實際購買力持續下滑，「所得滯脹」加劇，消費者減少非必要支出，導致汽油需求顯著下滑。

同時，勞工統計局（BLS）報告顯示，辭職率創下 5 年新低，私營部門裁員率升至 2020 年高點，反映了勞工流動性和信心低迷。

在宏觀層面，低油價是一把雙面刃。短期內雖能緩解家庭的「負擔能力危機」，但從經濟週期來看，低價訊號著需求不足，對能源出口國和本土生產商構成壓力。德州聯邦儲備銀行經濟學家警告，油價若維持在每桶 60 美元以下，預計 2026 年將導致能源產業裁員和投資減少。

面對需求崩潰的警訊，美國聯準會（Fed）已在 12 月的公開市場委員會（FOMC）會議上，以 9 比 3 的投票結果降息 25 個基點，將聯邦基金利率降至 3.50%–3.75% 區間，同時強調「失業風險大於通膨風險」。聯準會主席鮑爾表示，未來的決策將持續依賴數據驅動，以防止失業率進一步上升。