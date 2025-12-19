鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-19 20:50

在經歷了連續 4 天的跌勢後，標普 500 指數周四 (19 日) 上漲 0.8%，為 12 月的疲軟走勢注入強心針。一些原本有些心灰意冷的投資人，對今年底的「聖誕行情」突然又燃起希望。

押注聖誕老人年底終將報到 散戶持續利用選擇權買進美股(圖:shutterstock)

根據 Citadel Securities 彙編的歷史數據，自 1928 年以來，標普 500 指數在 12 月最後兩周有高達 75% 的機率呈現上漲，平均漲幅約為 1.3%。

儘管投資人對人工智慧（AI）的長期估值與市場過熱仍存疑慮，但強韌的經濟表現與企業獲利預期支撐了樂觀情緒。周四公布的通膨報告低於預期，進一步強化了明年降息的展望，帶動那斯達克 100 指數上漲 1.5%，美股「七巨頭」更強勢反彈 2%。

在投資者結構方面，散戶與機構法人展現出強烈的看漲共識。散戶作為今年市場的主要推手，在過去 33 周中有 32 周皆為看漲選擇權的淨買家，創下歷史最長紀錄。

Susquehanna 衍生性商品策略主管 Chris Murphy 表示，投資人利用科技股的回檔增加對 AI 與半導體的曝險，而非選擇離場，這體現了市場對跌勢「短且淺」的極大信心。

Citadel Securities 指出，家計財富的增長讓散戶具備充足的實力在 2026 年進一步參與市場。同時，機構投資人也開始將目光轉向大科技股以外的領域，房地產與工業等循環性產業已連續兩周出現強烈的買入訊號。

展望後市，市場波動性的下降正為股市提供額外的助力。標普 500 指數的 10 日實現波動率已降至全年最低水準之一，這可能促使系統性策略基金進一步增加股票持位。