〈房產〉臺鐵公司活化資產ing 高雄自立路3888坪地擬明年公告招商

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-19 16:43

國營臺灣鐵路公司積極在活化手中資產並招商進行開發，繼屏東車站區土地攜手由達麗建設 (6177-TW) 投資 70-80 億元打造屏東站前地標型住商大樓並完成簽約後， 臺鐵公司在高雄自立路土地鄰近臺鐵三塊厝車站逾 3,888 坪土地，也擬於 2026 年公告招商開發。

臺鐵公司活化資產ing 高雄自立路3888坪地擬明年公告招商。(圖：第一太平戴維斯提供)

臺鐵公司的此一高雄市土地開發案標的，在高雄自立路鄰近臺鐵三塊厝車站，基地東側為高雄市立高雄高級中學，基地面積超過 3888 坪，現況停車場與空地使用，土地產權為臺鐵公司所有，未來預計辦理都市計畫變更為第五之一種特定商業專用區，容積率預計可達 840%，初步評估可開發總樓地板可達 5.4 萬坪，可規劃為住宅、商場、飯店與商辦等複合型開發案。

高雄是近年開發商及產業投資熱區，今年大型開發案投資金額近 1000 億元，包含今年 8 月簽約的「高雄捷運橘線 O10 站聯合開發案」由華友聯 (1436-TW) 集團、達麗建設與海悅 (2348-TW) 團隊預計投資逾 253 億元於衛武營周邊打造國際藝文聚落；今年 3 月簽約的「左營高鐵科技之心公辦都更案」由國揚 (2505-TW) 預計投資 188 億元於左營高鐵站興建 A 級辦公室、商場、旅館、住宅等。

臺鐵公司的此一高雄土地開發案基地一站即達高雄車站，近期高雄車站周邊大型開發招商案陸續傳出佳績，包括「高雄車站專用區四、五及商四公辦都更案」由冠德建設 (2520-TW) 獲選最優申請人，冠德建設將與日本森大廈都市企劃株式會社合作，打造 3 棟高規格的住宅與商辦大樓，投資金額預估達 95 億元；另外，建築量體達 1.6 萬坪台鐵高雄車站商業大樓，也將可望順利招商，隨著大型投資人經驗挹注，高雄車站站前第一環圈重新翻轉，未來隨著高鐵南延計畫逐步實現，此區匯聚高鐵、台鐵與捷運等多元大眾運輸系統，打造高雄的國際商業門戶。