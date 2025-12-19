〈房產〉告別「追價搶房」高溫期 2026軌道經濟與科技廊帶仍爲長線題材

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-19 10:30

2025 年台灣房市在政策緊縮與景氣轉折交織下，告別「追價搶房」的高溫氛圍，步入理性盤整與結構調整期。房仲品牌 21 世紀不動產今 (19) 日發布年度房市觀察指出，六都交易量持續收斂，建商推案策略已轉向，從追求「推案量能」與「拉高單價」，轉為專注於「產品定位」與「居住品質」的競爭，顯示市場正回歸以消費者需求為核心的基本面。

房仲：軌道經濟與科技廊帶仍爲房市長線題材。(鉅亨網記者張欽發攝)

21 世紀不動產並指出，區域發展上，「軌道經濟」與「科技廊帶」依舊是支撐房市的兩大主軸。北北桃生活圈受惠於就業機會集中與剛性自住需求，北市核心蛋黃區與捷運沿線展現極高韌性。

台灣中部地區則因重劃區供給釋出、競爭加劇，議價空間擴大，成交明顯回歸「總價與機能」導向。南二都（台南、高雄）在科技設廠題材降溫後重回基本面，呈現「強區續強、弱區回檔」的兩極走勢；具備實質產業人口與成熟機能的區段，如高雄美術館特區、台南南科周邊，價格波動相對收斂。綜觀整體，在市場降溫之際，區域結構差異反而更為清晰，「地段含金量」、「供給消化速度」與「產品力」，已成為能否守價及提升成交效率的關鍵分水嶺。

展望 2026 年台灣房市動向，21 世紀不動產指出，市場將由資金、政策、結構三大趨勢主導，資金環境： 雖然全球升息循環近尾聲，但國內五大銀行新承作房貸利率仍處相對高檔（截至 2025 年 10 月統計為 2.31%），加上選擇性信用管制短期難鬆綁，高資金成本將促使投資買盤持續退場，市場將延續「量縮價穩」。

而政策效應上，當局 政策重心將持續聚焦於「抑制投機、保障自住」。新青安貸款撥款已排除《銀行法》72-2 放款比率限制（回溯自 2025 年 9 月 1 日），有助緩解房貸排隊卡關；惟銀行仍將落實徵審與貸後管理，信用資源更傾向首購與自住。同時，囤房稅 2.0 上路將加速多屋族汰弱留強，有助釋出閒置資產。

而買氣結構上，交易量能將在低檔逐步打底，價格修正將以「議價換成交」呈現。市場結構更偏向剛性需求，買方將更重視通勤時間、學區品質與生活機能，而非單純的短線增值空間。