〈房產〉千萬預算想買房 房仲：北市中山區最有機會 淡水一年成交近千件

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-19 11:10

在高房價的雙北地區，想用千萬元預算買房看似困難，但實際上這些區域還有機會。房仲業者根據近一年實價登錄資料，統計台北市、新北市房屋總價 1000 萬元以下交易量前五名的行政區，並觀察該區公寓及大樓的交易情形。發現千萬元內就有機會入住台北市中山區精華地段；板橋區、新莊區及中和區則有機會千萬元內買到 2-3 房捷運宅。

千萬預算想買房 房仲：北市中山區最有機會 淡水一年成交量近千件。(鉅亨網記者張欽發攝)

在台北市仍有機會以 1000 萬元預算購屋。以中山區、萬華區、北投區、文山區和士林區交易量名列前五名，不過近一年交易量不多，且多數屬於小坪數或屋齡較高的住宅。其中僅有地段精華的中山區，千萬元內大樓有破百件交易；而交易居次的萬華區，千萬元內大樓總價中位數則落在 600 萬元左右。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，中山區屬於台北市精華區之一，在交通、商圈等生活機能方面都相當優異。由於土地取得不易，小坪數電梯大樓產品供給量多，平均坪數落在 10 坪左右，加上屋齡也相對較大，使得總價相對較低，減輕購屋負擔，成為許多年輕單身族、小資族和通勤族的入門首選之一。而萬華區雖然 1000 萬元內大樓總價中位數僅 600 萬元，不過近一年只有 85 件交易量，且大多數為屋齡較高的小坪數住宅。

如比較在意居住空間，文山區和北投區總價千萬元以內的公寓產品，就擁有相對較大的住宅坪數，不過僅有 30-40 件交易。陳金萍表示，由於文山和北投距離台北市中心稍遠，且屋齡多在 40-50 年間，因此房價也顯得相對親民。而在總價千萬元內，可以找到比北市其他區域更為寬敞的公寓產品，多為平均 20 坪以上的住宅產品，對希望在台北市內保有較大使用空間的族群十分具吸引力。

在新北市，淡水區總價 1000 萬元內的公寓和大樓產品近一年交易量高達 922 件，顯示消費者到淡水區尋覓親民房價的住宅最有機會。陳金萍分析，淡水區距離北市核心區較遠，因此整體房價相當親民。若願意用時間換取空間，總價千萬元以內仍可購得約 25 坪，多規劃為 2-3 房的大樓和公寓住宅。而公寓雖然總價中位數不到 500 萬元，不過千萬元以下交易平均屋齡多落在 41 年左右，屋齡偏高。但以雙北來看淡水區已算是相當經濟實惠的區域，也成為許多小家庭的熱門購屋首選。