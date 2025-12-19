〈房產〉北市來年土地現值微跌、公告地價漲3.9% 地王與地后都在信義區

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-19 12:18

台北市公告明年度土地現值及公告地價業，其中每年作為課徵土增稅基礎的公告土地現值較年減 0.31%；每 2 年公告 1 次作為課徵地價稅基礎的公告地價則較 2024 年上漲 3.9%。至於地王地后在都在信義計畫區中，台北 101 大樓以公告土地現值每坪約 698.2 萬元，第 13 度站上全國地王寶座。

北市來年土地現值微跌、公告地價漲3.9% 地王與地后都在信義區。(鉅亨網記者張欽發攝)

北市信義區「國泰置地廣場」則以每坪約 669.8 萬元，連 3 年蟬聯地后。(鉅亨網記者張欽金攝)

2026 公告土地現值調整北市平均下跌 0.31%，其中住宅區段下跌 0.58%，商業及工業區段上漲 0.46%，4 個行政區上漲，8 個行政區下跌，南港區漲幅居首，在各項公共建設持續推動與民間投資動能，多項大型開發案同步推展，並吸引大型購物商場及知名科技大廠研發中心陸續進駐，平均調幅 0.39%；文山區配合捷運環狀線南環段規劃建設，居住條件及發展潛力提升，平均調幅 0.25%；第 3 名為北投區，受惠於北投士林科技園區開發效益，有利相關產業群聚發展，推升產業投資及就業人口居住需求，平均調幅 0.12%。

每 2 年一次的公告地價調整，則考量社會經濟狀況、地方財政需要及民眾負擔能力等因素，評定全市平均調幅為 3.90%。