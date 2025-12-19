鉅亨研報 2025-12-19 16:30

要點：

2025 年科技股獲利增速約是大盤的 4 倍，然「泡沫」跡象仍顯不足。

鑒於 AI 逐漸普及、強勁創新動能、估值支撐，2026 年科技股表現可能再次超越大盤。

預計 AI 將推動一個多年超級週期，創造橫跨多個市場的廣泛機會。

2026 年科技股仍將表現強勁

儘管 2025 年經歷了一些波動，但科技股仍表現強勁，在 AI 投資推動下，科技、通訊服務的獲利成長率約為史坦普 500 指數其他產業的 4 倍，但卻使部分投資人質疑它們的成長動能能否延續，甚至擔心 AI 驅動的「泡沫」將發生。

我們認為，在以下三個因素支持下，2026 年科技股仍將跑贏大盤：

AI 演進：關注點將從快速應用轉向價值創造，這將有助緩解泡沫疑慮。 創新管道：預計數位勞動力、代理式商務、物理 AI、區塊鏈、穩定幣、量子運算等多元領域將會取得進展。 估值支撐：強勁獲利成長將降低對本益比擴張的依賴。

AI 熱潮並非泡沫

2023-2024 年為生成式 AI 奠定了基礎，2025 年也在強勁需求下加速應用發展。而為滿足強勁需求，AI 模型商及資料中心業者大幅上修未來幾年資本支出預估，但市場存疑，甚至與「網路泡沫」相提並論，然而，泡沫通常有三個特徵：投機性需求、估值過高、過度承擔財務風險，這些特徵均在 1990 年代末期十分明顯，但目前大多不存在。說明如下：

需求： 不同於網路泡沫時期光纖網路建置遠超需求，如今的資料中心晶片 (不管是最新型或先前幾代的 GPU) 均獲充分利用。而雖晶片製造商產量創紀錄，但 AI 公司及雲端基礎設施供應商仍普遍面臨嚴重的晶片短缺限制，從而限制了成長速度。

不同於網路泡沫時期光纖網路建置遠超需求，如今的資料中心晶片 (不管是最新型或先前幾代的 GPU) 均獲充分利用。而雖晶片製造商產量創紀錄，但 AI 公司及雲端基礎設施供應商仍普遍面臨嚴重的晶片短缺限制，從而限制了成長速度。 估值： 雖 AI 領域存在部分估值過高情況，但 2025 年 MSCI 世界科技指數的預估本益比高點為 31 倍，僅有 2000 年 3 月網路泡沫破裂前夕的一半。

雖 AI 領域存在部分估值過高情況，但 2025 年 MSCI 世界科技指數的預估本益比高點為 31 倍，僅有 2000 年 3 月網路泡沫破裂前夕的一半。 財務風險：不斷增長的債務融資、供應商「循環」融資引發市場疑慮，但了解具體背景很重要。至少到明年，大多數資本支出是由科技巨頭的營運現金流量提供資金，預計 2026 年前五大資本支出公司的營運現金流量將達 7000 億美元，反觀，1990 年代末網路建設時期並不存在如此龐大的利潤池。而 2026 年之後，Alphabet、Meta、亞馬遜、微軟四家巨頭若願意，可在維持 1 倍投資等級淨槓桿率情況下籌資近 1.3 兆美元債務，而主權財富基金等其他資金來源也有助進一步減輕籌資壓力，換言之，當前 AI 基礎設施面臨的財務壓力遠小於過往週期。(本文不代表對任一個股的買賣建議。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。)

至於「循環」交易，我們認為只有出現「人為製造」晶片需求時才會存在真正的風險，但目前情況並非如此，因需求仍遠超供給。

AI 已準備好創造真正價值

預計 2026 年 AI 將在創造真正經濟價值上取得顯著進展。相較以往的基礎技術週期，AI 無疑擁有提升生產力的潛力，麥肯錫 (2025.1) 預估，企業採用 AI 將帶來 4.4 兆美元的長期生產力提升，而相關證據已經出現，聖路易聯儲的《2025 年生成式 AI 應用現況》便稱，自 ChatGPT 問世以來，美國生產力較疫情前提高了 1.89%，高 AI 普及率的產業生產力提升最顯著。

資料來源：聖路易聯邦《生成式 AI 對工作效率的影響》，2025 年 2 月 27 日。

而這只是剛開始，AI 不僅要「聰明」，更要「高效」，相信未來 12 至 24 個月代理式 AI 能力將在處理冗長、複雜、特定任務上明顯提升，並釋放巨大經濟價值，事實上，這已在軟體業充分顯現，值得留意的是，OpenAI 最新 GPT-5.2 模型在 Thinking 模式下已能在美國 44 個重要職業中展現出專家級水準。總而言之：AI 對勞動生產力的影響預告著一個價值數兆美元的潛在市場 (TAM)，使當前的資本支出預估顯得合理。

2026 年及以後：創新將持續

AI 正在推動一個多年的超級週期，並將持續主導科技領域，我們看到多個市場蘊藏巨大的成長潛力，為投資人提供廣泛的投資機會：

數位勞動力： 企業正加速利用代理式 AI 來取代知識型員工執行任務，預計軟體開發、銷售、行銷、供應鏈管理等領域將會取得進展。

企業正加速利用代理式 AI 來取代知識型員工執行任務，預計軟體開發、銷售、行銷、供應鏈管理等領域將會取得進展。 自動駕駛： 多家公司已成功實現數千萬英里的全自動駕駛，並擁有出色的安全指標，預計監管審核將持續擴大，從而推動更廣泛的應用，使整個供應鏈受益。

多家公司已成功實現數千萬英里的全自動駕駛，並擁有出色的安全指標，預計監管審核將持續擴大，從而推動更廣泛的應用，使整個供應鏈受益。 機器人： 雖通用機器人 (如：人形機器人) 的大規模部署仍需數年時間，但預計 2026 年在硬體「身體」、AI 驅動的「大腦」上都將取得顯著進展，使機器人能更好地適應環境。

雖通用機器人 (如：人形機器人) 的大規模部署仍需數年時間，但預計 2026 年在硬體「身體」、AI 驅動的「大腦」上都將取得顯著進展，使機器人能更好地適應環境。 代理式商務： 預計 AI 將透過減少摩擦、改善產品搜尋來重塑線上購物體驗，並可能提高消費頻率、電子商務滲透率，最終讓那些能實現安全交易與促進曝光度的平台受益。

預計 AI 將透過減少摩擦、改善產品搜尋來重塑線上購物體驗，並可能提高消費頻率、電子商務滲透率，最終讓那些能實現安全交易與促進曝光度的平台受益。 穩定幣： 隨 2025 年美國通過相關法案，穩定幣的普及正在加速，預計穩定幣將更廣泛地融入支付、資金管理、代幣化資產結算等領域，從而提升效率和透明度。

隨 2025 年美國通過相關法案，穩定幣的普及正在加速，預計穩定幣將更廣泛地融入支付、資金管理、代幣化資產結算等領域，從而提升效率和透明度。 量子運算：2025 年的突破性進展將為未來的發展奠定基礎，量子運算有望解決傳統運算無法解決的複雜問題，如：新材料、藥物發現、供應鏈優化、詐欺檢測、加密技術。

結論：科技股並不「便宜」，但獲利成長才是推動其上漲的主要動力

從 2022 年底至 2025 年 11 月 25 日，MSCI 世界科技指數上漲了 149%，幾乎是 MSCI 世界指數的兩倍，但卻讓市場擔憂估值過高。儘管我們承認科技股並不便宜，但獲利成長貢獻了科技股漲幅的 78%，而本益比擴張僅佔 22%，這與網路泡沫時期形成鮮明對比，當時過半漲幅都來自本益比擴張。

如今的科技股週期建立在實際獲利能力之上，預計 2026 年科技股將持續引領獲利成長。彭博數據顯示，截至 2025 年 12 月 12 日 MSCI 世界科技指數的本益成長比僅有 1.9 倍，低於 MSCI 世界指數的 2.2 倍。合理的成長調整後估值以及對目前正處於多年 AI 超級週期的信心，使我們對 2026 年科技股的前景保持樂觀。

(摘錄自經理人 2025 年 12 月 16 日文章)