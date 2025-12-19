鉅亨研報
要點：
2026 年科技股仍將表現強勁
儘管 2025 年經歷了一些波動，但科技股仍表現強勁，在 AI 投資推動下，科技、通訊服務的獲利成長率約為史坦普 500 指數其他產業的 4 倍，但卻使部分投資人質疑它們的成長動能能否延續，甚至擔心 AI 驅動的「泡沫」將發生。
我們認為，在以下三個因素支持下，2026 年科技股仍將跑贏大盤：
AI 熱潮並非泡沫
2023-2024 年為生成式 AI 奠定了基礎，2025 年也在強勁需求下加速應用發展。而為滿足強勁需求，AI 模型商及資料中心業者大幅上修未來幾年資本支出預估，但市場存疑，甚至與「網路泡沫」相提並論，然而，泡沫通常有三個特徵：投機性需求、估值過高、過度承擔財務風險，這些特徵均在 1990 年代末期十分明顯，但目前大多不存在。說明如下：
至於「循環」交易，我們認為只有出現「人為製造」晶片需求時才會存在真正的風險，但目前情況並非如此，因需求仍遠超供給。
AI 已準備好創造真正價值
預計 2026 年 AI 將在創造真正經濟價值上取得顯著進展。相較以往的基礎技術週期，AI 無疑擁有提升生產力的潛力，麥肯錫 (2025.1) 預估，企業採用 AI 將帶來 4.4 兆美元的長期生產力提升，而相關證據已經出現，聖路易聯儲的《2025 年生成式 AI 應用現況》便稱，自 ChatGPT 問世以來，美國生產力較疫情前提高了 1.89%，高 AI 普及率的產業生產力提升最顯著。
而這只是剛開始，AI 不僅要「聰明」，更要「高效」，相信未來 12 至 24 個月代理式 AI 能力將在處理冗長、複雜、特定任務上明顯提升，並釋放巨大經濟價值，事實上，這已在軟體業充分顯現，值得留意的是，OpenAI 最新 GPT-5.2 模型在 Thinking 模式下已能在美國 44 個重要職業中展現出專家級水準。總而言之：AI 對勞動生產力的影響預告著一個價值數兆美元的潛在市場 (TAM)，使當前的資本支出預估顯得合理。
2026 年及以後：創新將持續
AI 正在推動一個多年的超級週期，並將持續主導科技領域，我們看到多個市場蘊藏巨大的成長潛力，為投資人提供廣泛的投資機會：
結論：科技股並不「便宜」，但獲利成長才是推動其上漲的主要動力
從 2022 年底至 2025 年 11 月 25 日，MSCI 世界科技指數上漲了 149%，幾乎是 MSCI 世界指數的兩倍，但卻讓市場擔憂估值過高。儘管我們承認科技股並不便宜，但獲利成長貢獻了科技股漲幅的 78%，而本益比擴張僅佔 22%，這與網路泡沫時期形成鮮明對比，當時過半漲幅都來自本益比擴張。
如今的科技股週期建立在實際獲利能力之上，預計 2026 年科技股將持續引領獲利成長。彭博數據顯示，截至 2025 年 12 月 12 日 MSCI 世界科技指數的本益成長比僅有 1.9 倍，低於 MSCI 世界指數的 2.2 倍。合理的成長調整後估值以及對目前正處於多年 AI 超級週期的信心，使我們對 2026 年科技股的前景保持樂觀。
(摘錄自經理人 2025 年 12 月 16 日文章)
