鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-22 12:30

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美國總統川普所創立的媒體公司川普媒體科技集團 (DJT-US) 於週一（21 日）發布聲明，表示公司目前已累積約 20 億美元的比特幣與相關加密貨幣資產，這些數位資產如今已占該公司總流動資產的三分之二。

川普媒體狂買比特幣！持倉達20億美元、川普轉向加密貨幣推高市值。(圖：Shutterstock)

根據《CNBC》報導，這項聲明正值比特幣價格創下歷史新高、突破 12 萬美元不到一週後。受到此利多消息激勵，川普媒體週一股價開盤一度大漲 9%，最終收盤上漲約 3.11%。川普持有該公司股份的價值近 23 億美元。

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川普從加密相關企業中獲利豐

除了政策推動外，川普也從其他加密相關企業中大幅獲利，包括去中心化金融平台 World Liberty Financial 以及迷因幣 $TRUMP。

根據《路透》，川普家族透過其商業實體持有 World Liberty 的大部分股份，自該公司成立以來，已實現超過 5 億美元的獲利。

雖然川普已將其資產轉入由其長子小唐納川普（Donald Trump Jr.）管理的可撤銷信託基金，但該信託的授予人與唯一受益人仍是川普本人，引發民主黨議員與道德組織對潛在利益衝突的擔憂與批評。

倡導組織民主捍衛者基金會在 4 月的一份報告中表示：「作為加密資產的利益相關者，川普很可能會從他所推行的政策中獲利。」

川普媒體大幅擴張加密貨幣戰略

今年 1 月，川普媒體推出名為 Truth.Fi 的全新金融科技品牌，並投入約 2.5 億美元資金投資比特幣與 ETF。

2 月起，公司也啟動策略性收購基金，並於 3 月與 Crypto.com 合作，推出一系列以加密資產為主題的 ETF 產品。

到了 5 月底，川普媒體透過向約 50 家機構投資者發行股票與可轉換公司債，成功募得超過 23 億美元資金，並宣布將用於建立公司比特幣儲備金庫。