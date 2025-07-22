川普媒體狂買比特幣！持倉達20億美元、川普轉向加密貨幣推高市值
鉅亨網編譯莊閔棻
美國總統川普所創立的媒體公司川普媒體科技集團 (DJT-US) 於週一（21 日）發布聲明，表示公司目前已累積約 20 億美元的比特幣與相關加密貨幣資產，這些數位資產如今已占該公司總流動資產的三分之二。
根據《CNBC》報導，這項聲明正值比特幣價格創下歷史新高、突破 12 萬美元不到一週後。受到此利多消息激勵，川普媒體週一股價開盤一度大漲 9%，最終收盤上漲約 3.11%。川普持有該公司股份的價值近 23 億美元。
根據《富比士》6 月分析，川普家族目前帳面財富多來自加密貨幣等數位資產。川普本人過去對比特幣持懷疑態度，但近年來轉變為加密貨幣的積極推動者，並誓言要讓美國成為「全球加密貨幣之都」。
在政策方面，川普已簽署多項與數位資產相關的政策措施，包括設立「戰略比特幣儲備」、任命「加密沙皇」，並呼籲國會通過多項加密法案。
其中最具代表性的為他於上週五（18 日）簽署的《GENIUS 法案》，該法案在眾議院兩黨支持下獲得通過，未加密貨幣帶來利好。
川普從加密相關企業中獲利豐
除了政策推動外，川普也從其他加密相關企業中大幅獲利，包括去中心化金融平台 World Liberty Financial 以及迷因幣 $TRUMP。
根據《路透》，川普家族透過其商業實體持有 World Liberty 的大部分股份，自該公司成立以來，已實現超過 5 億美元的獲利。
雖然川普已將其資產轉入由其長子小唐納川普（Donald Trump Jr.）管理的可撤銷信託基金，但該信託的授予人與唯一受益人仍是川普本人，引發民主黨議員與道德組織對潛在利益衝突的擔憂與批評。
倡導組織民主捍衛者基金會在 4 月的一份報告中表示：「作為加密資產的利益相關者，川普很可能會從他所推行的政策中獲利。」
川普媒體大幅擴張加密貨幣戰略
今年 1 月，川普媒體推出名為 Truth.Fi 的全新金融科技品牌，並投入約 2.5 億美元資金投資比特幣與 ETF。
2 月起，公司也啟動策略性收購基金，並於 3 月與 Crypto.com 合作，推出一系列以加密資產為主題的 ETF 產品。
到了 5 月底，川普媒體透過向約 50 家機構投資者發行股票與可轉換公司債，成功募得超過 23 億美元資金，並宣布將用於建立公司比特幣儲備金庫。
川普媒體執行長努尼斯（Devin Nunes）表示：「我們正嚴格執行既定的策略，並積極實施比特幣儲備計畫。這些資產將確保我們的財務自主，抵禦金融機構的潛在歧視，並與 Truth Social 生態系統中即將推出的實用型代幣產生協同效應。」
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