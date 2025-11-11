鉅亨網新聞中心 2025-11-11 12:02

根據 Just Auto 援引的批發數據，韓國五大主流車企現代、起亞、通用韓國、KG Mobility 和雷諾，10 月在當地市場合計銷售 101,475 輛，年減 17%。這一跌幅主要受到韓國「秋夕節」超長假期導致工作日減少的影響。

韓國車企慘遭進口車圍剿！五大車廠銷量驟減17% 特斯拉卻暴增3倍。

然而，將時間軸拉長，數據揭示出韓國車市正經歷微妙的結構性變化：本土品牌成長放緩，而豪華品牌與新能源進口車則在加速搶佔市占率。

在本土車企批發量下滑之際，進口車市場展現出強勁韌性。韓國汽車進口商與經銷商協會（KAIDA）數據顯示，10 月韓國新註冊進口車輛年增 13.2%，保持兩位數成長。

進口車陣營中，德系豪華品牌與電動車巨頭特斯拉成為焦點。10 月 BMW 和賓士穩居進口品牌銷量前兩位。特斯拉則憑藉新款 Model 3 與 Model Y 的熱銷，單月銷量約 4,350 輛，年增超過 3 倍，躋身進口品牌前三名。

從結構來看，混合動力車和純電動車在進口車中佔比高達近九成，凸顯韓國消費者對高端新能源車型的換購需求正迅速提升。

韓國本土市場的分化趨勢明顯：

龍頭穩定： 現代和起亞在今年前 10 個月的本土累計銷量仍維持小幅成長，顯示其品牌基礎和車型矩陣具備韌性，10 月的下跌更多是假期導致的技術性回調。

中小承壓： 通用韓國和 KG Mobility 等中小型車企則面臨嚴峻挑戰，本土銷量大幅下滑，份額持續被進口車和國內龍頭擠壓。

在宏觀層面，韓國通膨和高利率（基準利率 2.5%）使家庭消費更趨謹慎，拉長了汽車換購週期，消費者對價格更加敏感。