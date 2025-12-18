李嘉誠賣港口 WSJ：中方提高要求 中企須獲控股權

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-18 07:55

今年年初香港首富李嘉誠旗下香港長江和記集團（長和）被傳有意出售巴拿馬港口，3 月底中方監管機關介入這筆交易，進行審查。

據《華爾街日報》周二（16 日）報導，美方放話要削弱中國在巴拿馬運河的影響力，如今在此事上又遭遇挫折，因為這項涉及出售數十個港口、由貝萊德集團牽頭的財團主導的交易，中方現已要求中國遠洋海運集團（COSCO，中遠海運）必須獲得控股權。

此前，長和與貝萊德牽頭的「BlackRock-TiL」財團達成原則性協議，將出售在 23 個國家 43 個港口的 199 個泊位的權益，包括在巴拿馬運河兩端的港口運營權益，價值高達 228 億美元。

《華爾街日報》稱，這筆交易激怒了中方，知情人士透露，中方最初要求中遠海運作為平等夥伴參與交易，現在又提高了要求——除非中遠海運獲得多數股權，否則不會批准交易。

知情人士說，中方已告知貝萊德、地中海航運以及長和，如果中遠海運被排除在交易之外，中方將阻止長和的出售計畫。