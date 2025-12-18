鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-18 10:01

中國中央經濟工作會議上周結束，會議首次明確指出要「重視解決地方財政困難」，要求兜牢基層保基本民生、保工資、保運轉的「三保」底線，並部署健全地方稅體系。專家認為，中國中央在會中釋放出 2026 年將直面地方財政困局的重大信號。

陸各地終於等來「尚方寶劍」！中國中央經濟工作會議首提地方財政困難 2000年來首次（圖：Shutterstock）

中國地方財政持續承壓。受房地產調整影響，2024 年土地出讓營收較 2021 年高點縮水近 45%，今年前 10 月仍呈下滑態勢。儘管支出剛性成長，但光是「三保」支出佔比就居高不下，加上債務化解壓力，收支矛盾日益尖銳。

根據中國財政部數據，近半區縣自有收入不足支出三成，2024 年地方整體收入僅涵蓋約 86% 的支出需求。

專家指出，破解困局需多管齊下。中央擬透過提高新增債務額度 (2026 年預計達人民幣 15 兆元)、優化共享稅分配比例等措施注入流動性。稅制改革成為關鍵抓手，城市維護建設稅等將合併為「地方附加稅」，賦予地方稅率自主權，預計年增約 1 兆元收入；消費稅則有望從中央稅轉為央地共享稅，年收入約 1.6 兆元；房地產稅立法亦在推進，有望替代部分土地財政收入。