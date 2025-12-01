鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-18 04:00

中國財政部周三（17 日）公布 2025 年 1-11 月財政收支情況，從收入端來看，財政收入延續低增長態勢。

中國前11月財政數據發布，財政收入延續低成長態勢。（圖：Shutterstock）

據《第一財經》報導，今年前 11 個月中國一般公共預算收入約人民幣（下同）20.1 兆元，較一年前增長 0.8%，這一增幅與前 10 個月持平，11 月份這一收入與去年同期持平。

全國一般公共預算收入由稅收收入和非稅收入組成，稅收收入被稱為「經濟晴雨表」。前 11 個月全國稅收收入約 16.5 兆元，較去年同期增長 1.8%。11 月份全國稅收收入約 1.15 兆元，成長 2.8%。

物價低迷等拉低了以現價計算的稅收收入增速。不過，今年以來稅收收入增速由負轉正，並保持穩定增長，折射經濟運行穩定。

具體來看，前四大主體稅種均保持穩定增長。財政部數據顯示，今年前 11 個月國內增值稅、企業所得稅、國內消費稅和個人所得稅分別較一年前增加 3.9%、1.7%、2.5%、11.5%。

其中個人所得稅保持較快增長，跟今年以來資本市場較為活躍，股息紅利等相關個稅收入增長較快有關。這也體現在前 11 個月證券交易印花稅大幅增長（70.7%）之上。

受房地產市場低迷影響，房地產相關稅收仍出現下滑。比如，前 11 個月契稅較去年同期下降 14.3%，土地增值稅減少 17.3%。

今年稅收收入保持增長，非稅收入在前些年大幅增長高基數之下小幅下滑。

財政部的數據顯示，今年前 11 個月全國非稅收入約 3.6 兆元，較一年前下降 3.7%。這或許也與今年國家加強對罰沒收入監管，進一步規範涉企執法專項行動等有關。

不過，前些年地方加力盤活存量資產資源收入帶來非稅收入較快增長，而這一盤活空間有限，難以持續維持高增長。

除了全國一般公共預算收入之外，廣義財政收入還有以賣地收入為主的政府性基金收入。

財政部的數據顯示，今年前 11 月全國政府性基金預算收入約 4 兆元，較去年同期下降 4.9%。這一降幅較前 10 月有所擴大。