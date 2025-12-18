2025年IPO王者誕生！醫療用品巨頭Medline掛牌飆漲逾40%

鉅亨網編譯許家華 2025-12-18 07:51

美國醫療用品大廠 Medline(MDLN-US) 週三在那斯達克掛牌首日股價大漲逾四成，成為今年全球規模最大的首次公開募股（IPO），也為低迷多時的 IPO 市場注入強心針。Medline 股票以每股 35 美元開出，較 29 美元的發行價高出約 21%，終場收在 41 美元，單日漲幅超過 41%，公司市值一舉攀升至約 540 億美元。

（圖：REUTERS/TPG）

此次 IPO 中，Medline 於週二出售逾 2.16 億股股票，募資金額達 62.6 億美元，屬於超額配售後的放大發行案。依其向監管機構提交的文件計算，僅以掛牌股份計，IPO 定價即賦予公司至少 370 億美元的市值。Medline 股票交易代碼為 MDLN。

Medline 執行長博伊爾（Jim Boyle）表示，公司過去幾乎未投入廣告與行銷，此次上市有助於放大品牌能見度，讓更多市場了解其業務版圖。他形容，Medline 是「規模最大、卻鮮為人知的公司」，產品卻幾乎無所不在。

儘管今年春季市場波動加劇，主因包括川普政府大規模關稅政策，以及秋季創下歷史最長紀錄的美國政府關門事件，美國 IPO 市場仍維持韌性。根據 CNBC 彙整數據，今年以來全美已有逾 200 宗 IPO 定價，Medline 不僅是 2025 年最大上市案，也是自 2021 年 11 月 Rivian 以 137 億美元上市以來，美國規模最大的 IPO。

Medline 同時也是近年最大規模的私募股權支持上市案之一。黑石集團、凱雷集團與 Hellman & Friedman 三家私募基金於 2021 年以 340 億美元收購 Medline 的控股權，當時為金融危機以來規模最大的槓桿收購交易。

成立於 1966 年的 Medline，總部位於伊利諾州諾斯菲爾德，業務涵蓋製造與銷售約 33.5 萬種醫療與外科用品，產品從手套、口罩、手術刀到輪椅一應俱全，客戶遍及全球逾 100 個國家。截至 2024 年底，Medline 全球員工人數超過 4.3 萬人。

財務方面，截至 2025 年 9 月底，Medline 總負債約 168 億美元，2024 年淨銷售額達 255 億美元。公司原先計畫於今年稍早上市，但因亞洲產品關稅不確定性而延後。Medline 多數產品來源或製造地位於亞洲，尤其中國。公司預期，關稅將在 2026 財年對稅前盈餘造成約 1.5 億至 2 億美元的衝擊。