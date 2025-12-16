應用程式聯盟：蘋果收費結構「站不住腳」歐盟應嚴格執行DMA
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
由 20 個應用程式開發商和消費者團體組成的聯盟，周二 (16 日) 呼籲歐洲監管機構，應對蘋果 (AAPL-US) 執行歐盟法律。聯盟強調，在美國法院近期做出裁決，限制蘋果對外部交易收取費用後，蘋果的收費結構對歐洲開發者造成了不公平的劣勢。
歐盟於 2023 年實施的《數位市場法》(DMA) 規定，被指定為「守門人」的科技平台，例如蘋果，必須在 App 內促成生態系統外的交易，且不得收取任何費用。歐盟執委會此前已因蘋果阻礙開發商引導用戶使用替代支付方法，違反 DMA 規定，對其處以 5 億歐元 (約 5.88 億美元) 的罰款。
做為對歐盟裁決的回應，蘋果修訂了條款，對小型企業收取 13% 的費用，對 App Store 購買收取至多 20% 的費用，對外部交易收取 5% 至 15% 的罰款。
代表 Deezer 和 Proton 等公司的「應用程式公平聯盟」(CAF) 認為，蘋果這些修訂後的費用，仍然違反了 DMA 的規定。CAF 在一份聲明中指控蘋果破壞透明度，並扼殺創新，稱當前情況「站不住腳的，並且損害了應用程式經濟」。
與美國開發商相比，CAF 全球政策顧問 Gene Burrus 指出，歐盟的開發商必須自行承擔這些費用，否則須將成本轉嫁給消費者，這對「歐洲公司不利，對歐洲消費者也不利」。
根據 CAF 的說法，儘管歐盟已宣布蘋果的政策在 DMA 下屬於非法，但 6 個月後，歐洲開發商仍處於劣勢。
雖然蘋果已宣布，將於明年 1 月實施進一步的政策變更，但由於其尚未具體說明修訂的內容，引發了開發商對缺乏明確性的不滿。Burrus 強烈要求：「我們希望歐盟委員會告知蘋果，法律就是法律，免費就意味著免費」。他補充，如有必要，歐洲當局應考慮將此爭議提交給歐洲法院審理。
