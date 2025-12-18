鉅亨網編譯羅昀玫 2025-12-18 07:34

隨著 2025 年進入尾聲，華爾街投行開始盤點年度投資布局並展望明年走勢，摩根士丹利 (大摩) 在最新研究報告中將蘋果 (AAPL-US) 的目標價由 305 美元上調至 315 美元，較 10 月 31 日上次調整時提高 10 美元，該投行表示，看好蘋果在 2026 年具備可觀的成長機會，列入 2026 年科技硬體類股首選之一。

蘋果股價週三隨大盤回落逾 1%，收在每股 271.84 美元，距離目標價仍有約 16% 的潛在上漲空間。

‌



摩根士丹利分析師 Erik Woodring 指出，此次目標價調升，主要反映對蘋果 2027 會計年度獲利預期的上修。在維持 32 倍本益比假設不變的情況下，該行將 2027 會計年度每股盈餘預估由 9.55 美元上調至 9.83 美元。

此次上修主要反映兩項因素：一是因記憶體成本上升導致的毛利率下滑，二是營收預估提高約 5%。

在人工智慧與雲端相關支出方面，摩根士丹利認為，即便基礎設施價格存在上行風險，蘋果在雲端需求上仍可維持相對穩定。不過，隨著記憶體 (RAM) 成本大幅上揚，物料成本 (BOM) 壓力恐成為產業共同挑戰。

該行指出，Apple Intelligence 所帶來的效益，短期內可能難以完全抵銷記憶體價格快速上漲的影響，而 AI 基礎設施的建置速度，也未必能追上相關成本的增幅。

摩根士丹利看好 iPhone 17 週期的表現 (圖：翻攝 appleinsider)

產品動能方面，摩根士丹利看好 iPhone 17 週期的表現，指出該系列受惠於延長至五年的換機週期，加上核心功能升級，以及電信商補貼與舊機換新方案改善，有助支撐銷量表現。

展望 2027 年，該行預期，蘋果在 2026 會計年度結束時，市面上仍將約有 5.5 億支 iPhone 無法升級至 Apple Intelligence，隨著新版 Siri 與第三方大型語言模型支援逐步到位，後續升級需求可望延續。

不過，摩根士丹利也指出，目前並未將人工智慧視為蘋果短期內的主要變現引擎。儘管相關布局方向正面，但尚未看到明確的產品或服務營收爆發點。

在營運與供應鏈層面，摩根士丹利認為，儘管存在季節性因素，蘋果在 AI 投資支撐下，整體營運支出走勢大致維持穩定。

同時，優於同業的供應鏈議價能力、對中國關稅壓力的預期下降，以及 iPhone 潛在價格調升空間，皆為公司中期基本面提供支撐。

服務業務方面，摩根士丹利預期，該部門仍將是蘋果的重要成長動能，在價格調整與 App Store 優化的帶動下，服務營收可望維持雙位數成長。

摩根士丹利持續看好蘋果在 2026 年的風險報酬結構，並給予其約 14% 的風險調整後報酬潛力，多空比為 1.6 (即預估上漲空間大約是下跌風險的 1.6 倍)，摩根士丹利認為在硬體產業環境轉趨分化之際，蘋果仍具備相對高的投資吸引力。

整體而言，摩根士丹利指出，2026 年對硬體類股而言可望是一個挑戰升高的年度，但在產業分化加劇的情況下，對於願意精選標的的投資人而言，仍可望在特定領域中找到具吸引力的投資機會。

摩根士丹利點名五檔 2026 年核心加碼 (Overweight) 標的，除了蘋果外，還有威騰電子 (WDC-US)、希捷科技 (STX-US)、、TD Synnex (SNX-US) 與 Teradata (TDC-US)。