鉅亨速報 - Factset 最新調查：Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADRSBS-US的目標價調升至27.8元，幅度約3.48%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)提出目標價估值：中位數由26.86元上修至27.8元，調升幅度3.48%。其中最高估值32.55元，最低估值22.25元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR評價：積極樂觀10位、保持中立1位、保守悲觀1位。

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR今(17日)收盤價為24.49元。近5日股價上漲3.48%，標普指數下跌0.59%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



