鉅亨速報 - Factset 最新調查：Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)EPS預估上修至1.71元，預估目標價為26.62元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.66元上修至1.71元，其中最高估值1.81元，最低估值0.91元，預估目標價為26.62元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.81(1.81)2.192.931.3
最低值0.91(0.91)11.151.3
平均值1.52(1.53)1.752.231.3
中位數1.71(1.66)1.842.341.3

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值67.19億76.52億85.02億76.00億
最低值41.18億46.02億50.02億60.27億
平均值49.34億55.18億63.04億67.84億
中位數42.95億48.62億57.60億67.25億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.280.630.881.032.60
營業收入34.50億36.12億42.71億51.20億67.05億

詳細資訊請看美股內頁：
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR24.72+1.60%

