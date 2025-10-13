鉅亨速報 - Factset 最新調查：Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)EPS預估上修至1.66元，預估目標價為25.53元
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.61元上修至1.66元，其中最高估值1.81元，最低估值0.94元，預估目標價為25.53元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.81(1.81)
|2.19
|2.93
|1.34
|最低值
|0.94(0.94)
|1.04
|1.19
|1.34
|平均值
|1.54(1.51)
|1.8
|2.28
|1.34
|中位數
|1.66(1.61)
|1.85
|2.39
|1.34
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|67.19億
|76.52億
|85.02億
|78.52億
|最低值
|42.15億
|46.02億
|50.02億
|78.52億
|平均值
|49.63億
|55.45億
|63.93億
|78.52億
|中位數
|42.95億
|48.13億
|57.95億
|78.52億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.28
|0.63
|0.88
|1.03
|2.60
|營業收入
|34.50億
|36.12億
|42.71億
|51.20億
|67.05億
詳細資訊請看美股內頁：
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
