search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)EPS預估上修至1.66元，預估目標價為25.53元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.61元上修至1.66元，其中最高估值1.81元，最低估值0.94元，預估目標價為25.53元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.81(1.81)2.192.931.34
最低值0.94(0.94)1.041.191.34
平均值1.54(1.51)1.82.281.34
中位數1.66(1.61)1.852.391.34

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值67.19億76.52億85.02億78.52億
最低值42.15億46.02億50.02億78.52億
平均值49.63億55.45億63.93億78.52億
中位數42.95億48.13億57.95億78.52億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.280.630.881.032.60
營業收入34.50億36.12億42.71億51.20億67.05億

詳細資訊請看美股內頁：
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSBS

相關行情

台股首頁我要存股
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR22.27-2.79%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty