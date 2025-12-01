鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Abivax - ADR(ABVX-US)做出2025年EPS預估：中位數由-3.46元下修至-3.55元，其中最高估值-1.48元，最低估值-6.79元，預估目標價為139.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-1.48(-1.48)
|11.78
|-1.29
|6.93
|最低值
|-6.79(-3.64)
|-6.52
|-7.25
|-4.83
|平均值
|-3.8(-3.19)
|-2.38
|-3.05
|0.79
|中位數
|-3.55(-3.46)
|-3.5
|-2.44
|-0.03
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3,494萬
|1,465萬
|7.07億
|21.00億
|最低值
|471萬
|0.00
|9,545萬
|2.95億
|平均值
|986萬
|643萬
|2.16億
|7.95億
|中位數
|712萬
|613萬
|1.43億
|4.29億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.99
|-2.92
|-3.29
|-3.71
|-3.03
|營業收入
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
詳細資訊請看美股內頁：
Abivax - ADR(ABVX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
