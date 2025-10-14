鉅亨速報 - Factset 最新調查：Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADRSBS-US的目標價調升至26.08元，幅度約3.46%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)提出目標價估值：中位數由25.21元上修至26.08元，調升幅度3.46%。其中最高估值29.78元，最低估值18.67元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR評價：積極樂觀10位、保持中立1位、保守悲觀1位。
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR今(14日)收盤價為22.645元。近5日股價下跌3.46%，標普指數下跌2.43%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
