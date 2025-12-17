鉅亨網新聞中心 2025-12-17 09:43

跟著護國神山前進熊本 專家解析：為何「大津町」成為台灣投資人高度關注的新焦點（圖／由右為:和新建設董事長謝發晟、左為:僑茂不動產國際事業部總經理李鴻岳）

隨著全球半導體供應鏈重組，日本九州再次站上國際舞台。日本政府將九州定位為「九州矽島」，官方與民間投資規模已突破 7.5 兆日圓，其中台積電於熊本的投資金額即高達 2.8 兆日圓，第一座晶圓廠已於 2024 年底量產，第二座晶圓廠工程亦同步推進中。

在這波結構性產業移動下，熊本縣大津町，因鄰近台積電熊本廠區、生活機能成熟，逐漸成為高端工程人才與法人租賃需求集中的區域，也成為近年台灣投資人高度關注的新焦點。

唯一台灣建商進駐 和新建設打造九州地標級住宅新典範

作為台灣首家、也是目前唯一正式進駐熊本的大型建商，和新建設選擇在距離台積電熊本廠僅約 9 分鐘車程的大津町，一次性整合超過 2,750 坪土地，規劃推出區域指標性建築 ——THE SOLIS TOWER。

和新建設董事長謝發晟表示：「產業長期落腳的地方，才會孕育真正穩定的居住與租賃需求。熊本不是短線題材，而是有至少十年、二十年發展視野的區域。」

THE SOLIS TOWER 為九州少見的高樓型、飯店式管理住宅，導入 24 小時物業管理、公設規劃與一站式代租代管服務，主要鎖定高端工程師、外派主管與法人租賃市場，回應當地長期存在的高品質住宅供給缺口。

從「需求結構」出發 為何大津町具備租賃與資產保值優勢

負責銷售的僑茂不動產國際事業部總經理李鴻岳指出，與短期投資不同，熊本目前呈現的是實質居住需求帶動的市場成長。

隨著半導體相關企業進駐，大津町出現大量長期駐點的工程師與技術管理人才，法人租賃需求快速放大，也推升了區域租金與土地價格。

根據統計，自 JASM（台積電熊本廠）設廠計畫公布以來，大津町單身型住宅租金漲幅已達 36.7%，遠高於熊本市區的 0.8%；近三年間，大津町與鄰近菊陽町的住宅及商業用地價格，部分區域累計漲幅達 20%～30%，2025 年工業地價年增率更高居日本全國第一。

李鴻岳表示：「關鍵不在於短期炒作，是否具備穩定入住率、法人承租能力與長期管理條件，這正是目前市場最稀缺的產品型態。」

房型規劃 × 管理模式 鎖定高端租賃市場的實戰配置

THE SOLIS TOWER 規劃 近 400 戶，房型約 10～30 坪（日本實坪制），以最小 10 坪計算，等同台灣約 20 坪主力房型，總價 新台幣約 600 萬元起，在日本新建高品質住宅中具備相當競爭力。

The Solis Tower 完工時程與台積電熊本第二座晶圓廠投產節奏相互呼應。完工後將由專業團隊提供長達 10 年的一條龍代租代管服務，有利吸引法人整批承租，也為資產長期保值與穩定收益奠定基礎。

從區域發展到資產配置 專家：熊本正站在關鍵轉折點

謝發晟進一步指出，日本官方近年多次前往台灣科學園區取經，嘗試複製完整的產業聚落與生活機能整合模式。隨著 AI 與半導體產業持續深化，熊本正進入過去未曾出現的發展階段。

「當產業、人口與生活機能同步到位時，市場真正的成長才會開始。」