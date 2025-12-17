川普將發表全國演說 預告明年新政

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-17 08:20

美國總統川普將於台灣時間周四上午 10 點向全美發表講話，這是他在民意支持率下滑、經濟面臨不利因素的情況下，直接向選民闡述政策議程的一次關鍵機會。

美國總統川普。（圖：Shutterstock）

川普周二（16 日）在社交媒體上宣布，將於美東時間周三晚 9 點（台灣時間周四上午 10 點）在白宮發表演說。

川普在社交媒體帖子中寫道：「我期待『見到』你們，這對我國來說是偉大的一年，最好的還在後頭。」

白宮新聞秘書 Karoline Leavitt 在接受媒體採訪時表示，川普將詳細介紹過去一年取得的歷史性成就，並預告新年即將提出的一些政策。

近期川普在關鍵議題上的支持率下滑，經濟指標也亮起預警信號。一項 12 月民調顯示，自 3 月以來，民眾對川普處理經濟和移民問題的認可度下降近 10 個百分點。