川普將發表全國演說 預告明年新政
鉅亨網編譯鍾詠翔
美國總統川普將於台灣時間周四上午 10 點向全美發表講話，這是他在民意支持率下滑、經濟面臨不利因素的情況下，直接向選民闡述政策議程的一次關鍵機會。
川普周二（16 日）在社交媒體上宣布，將於美東時間周三晚 9 點（台灣時間周四上午 10 點）在白宮發表演說。
川普在社交媒體帖子中寫道：「我期待『見到』你們，這對我國來說是偉大的一年，最好的還在後頭。」
白宮新聞秘書 Karoline Leavitt 在接受媒體採訪時表示，川普將詳細介紹過去一年取得的歷史性成就，並預告新年即將提出的一些政策。
近期川普在關鍵議題上的支持率下滑，經濟指標也亮起預警信號。一項 12 月民調顯示，自 3 月以來，民眾對川普處理經濟和移民問題的認可度下降近 10 個百分點。
專家認為，這場全美講話將為川普提供在期中選舉前提振支持率的機會。美國共和黨將在明年 11 月的選舉中努力保住對國會的控制權，屆時投票將檢驗川普的政治影響力，並決定其未來立法議程能否繼續推進。
