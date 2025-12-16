鉅亨速報 - Factset 最新調查：額外空間倉儲(EXR-US)EPS預估下修至4.4元，預估目標價為150.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對額外空間倉儲(EXR-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.5元下修至4.4元，其中最高估值4.7元，最低估值4.24元，預估目標價為150.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.7(4.87)
|5.01
|5.26
|5.64
|最低值
|4.24(4.24)
|4.63
|4.73
|5.36
|平均值
|4.46(4.53)
|4.85
|5.1
|5.5
|中位數
|4.4(4.5)
|4.88
|5.12
|5.5
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|36.07億
|37.73億
|40.06億
|40.39億
|最低值
|32.44億
|33.47億
|34.53億
|36.40億
|平均值
|33.83億
|35.07億
|36.65億
|38.81億
|中位數
|33.73億
|35.06億
|36.63億
|39.64億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.71
|6.19
|6.41
|4.74
|4.03
|營業收入
|13.56億
|15.77億
|19.24億
|25.60億
|32.57億
詳細資訊請看美股內頁：
額外空間倉儲(EXR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
