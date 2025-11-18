search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：額外空間倉儲(EXR-US)EPS預估上修至4.67元，預估目標價為155.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對額外空間倉儲(EXR-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.57元上修至4.67元，其中最高估值4.87元，最低估值4.36元，預估目標價為155.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.87(4.87)4.945.225.64
最低值4.36(4.36)4.644.745.51
平均值4.63(4.6)4.875.095.58
中位數4.67(4.57)4.925.145.58

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值36.18億37.73億40.06億40.76億
最低值32.44億33.58億34.43億36.63億
平均值33.84億35.09億36.67億39.01億
中位數33.73億35.06億36.63億39.64億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.716.196.414.744.03
營業收入13.56億15.77億19.24億25.60億32.57億

詳細資訊請看美股內頁：
額外空間倉儲(EXR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


