鉅亨速報 - Factset 最新調查：額外空間倉儲(EXR-US)EPS預估上修至4.67元，預估目標價為155.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對額外空間倉儲(EXR-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.57元上修至4.67元，其中最高估值4.87元，最低估值4.36元，預估目標價為155.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.87(4.87)
|4.94
|5.22
|5.64
|最低值
|4.36(4.36)
|4.64
|4.74
|5.51
|平均值
|4.63(4.6)
|4.87
|5.09
|5.58
|中位數
|4.67(4.57)
|4.92
|5.14
|5.58
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|36.18億
|37.73億
|40.06億
|40.76億
|最低值
|32.44億
|33.58億
|34.43億
|36.63億
|平均值
|33.84億
|35.09億
|36.67億
|39.01億
|中位數
|33.73億
|35.06億
|36.63億
|39.64億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.71
|6.19
|6.41
|4.74
|4.03
|營業收入
|13.56億
|15.77億
|19.24億
|25.60億
|32.57億
詳細資訊請看美股內頁：
額外空間倉儲(EXR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
