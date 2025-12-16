search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grupo Aeroportuario Del Sureste S.A. - ADR(ASR-US)EPS預估下修至19.9元，預估目標價為355.30元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Grupo Aeroportuario Del Sureste S.A. - ADR(ASR-US)做出2025年EPS預估：中位數由20.75元下修至19.9元，其中最高估值24.51元，最低估值18.55元，預估目標價為355.30元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值24.51(24.51)27.4330.233.24
最低值18.55(18.55)20.0422.2327.02
平均值20.86(21.12)23.325.9729.75
中位數19.9(20.75)23.3425.9328.99

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值21.15億26.71億24.00億26.70億
最低值16.08億17.68億20.33億24.87億
平均值18.94億21.17億22.02億25.83億
中位數19.28億21.32億21.59億25.91億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.069.8316.5419.1724.64
營業收入5.87億9.26億12.58億14.55億17.09億

詳細資訊請看美股內頁：
Grupo Aeroportuario Del Sureste S.A. - ADR(ASR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


