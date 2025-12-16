鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grupo Aeroportuario Del Sureste S.A. - ADR(ASR-US)EPS預估下修至19.9元，預估目標價為355.30元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Grupo Aeroportuario Del Sureste S.A. - ADR(ASR-US)做出2025年EPS預估：中位數由20.75元下修至19.9元，其中最高估值24.51元，最低估值18.55元，預估目標價為355.30元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|24.51(24.51)
|27.43
|30.2
|33.24
|最低值
|18.55(18.55)
|20.04
|22.23
|27.02
|平均值
|20.86(21.12)
|23.3
|25.97
|29.75
|中位數
|19.9(20.75)
|23.34
|25.93
|28.99
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|21.15億
|26.71億
|24.00億
|26.70億
|最低值
|16.08億
|17.68億
|20.33億
|24.87億
|平均值
|18.94億
|21.17億
|22.02億
|25.83億
|中位數
|19.28億
|21.32億
|21.59億
|25.91億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.06
|9.83
|16.54
|19.17
|24.64
|營業收入
|5.87億
|9.26億
|12.58億
|14.55億
|17.09億
詳細資訊請看美股內頁：
Grupo Aeroportuario Del Sureste S.A. - ADR(ASR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
