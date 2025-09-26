鉅亨速報 - Factset 最新調查：額外空間倉儲(EXR-US)EPS預估上修至4.83元，預估目標價為157.00元

search icon



Factset 最新調查：額外空間倉儲(EXR-US)EPS預估上修至4.83元，預估目標價為157.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對額外空間倉儲(EXR-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.74元上修至4.83元，其中最高估值4.92元，最低估值4.46元，預估目標價為157.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.92(4.92)5.035.35.51
最低值4.46(4.46)4.644.745.51
平均值4.73(4.7)4.885.135.51
中位數4.83(4.74)4.925.195.51

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值36.18億37.66億40.00億40.76億
最低值32.44億33.42億21.41億38.88億
平均值33.97億35.32億33.80億39.82億
中位數33.81億35.31億35.87億39.82億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.716.196.414.744.03
營業收入13.56億15.77億19.24億25.60億32.57億

詳細資訊請看美股內頁：
額外空間倉儲(EXR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

