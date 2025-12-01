鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Rubrik, Inc. Class A(RBRK-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.17元下修至-0.18元，其中最高估值-0.16元，最低估值-0.99元，預估目標價為118.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-0.16(-0.16)
|0.64
|1.48
|1.37
|最低值
|-0.99(-0.19)
|-0.65
|0.33
|0.9
|平均值
|-0.21(-0.18)
|0.03
|0.66
|1.14
|中位數
|-0.18(-0.17)
|0.06
|0.66
|1.14
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|12.82億
|16.52億
|21.50億
|22.83億
|最低值
|11.86億
|14.64億
|18.46億
|21.57億
|平均值
|12.75億
|15.77億
|19.53億
|22.20億
|中位數
|12.81億
|15.68億
|19.37億
|22.20億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.21
|-1.45
|-1.58
|-2.01
|-7.48
|營業收入
|3.88億
|5.06億
|6.00億
|6.28億
|8.87億
詳細資訊請看美股內頁：
Rubrik, Inc. Class A(RBRK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
