鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-16 15:00

近日，中國科技巨頭華為新機開賣引發搶購熱潮，首批產品短短一分鐘內售罄，這一現象不僅展現中國國產手機品牌的強大號召力，更折射出中國 OLED 螢幕產業的崛起之勢。這一曾被日韓企業牢牢掌控的核心技術，如今已被中國企業成功攻克，標誌著中國在高階顯示器領域實現了從跟跑到領先的關鍵跨越。

中國OLED產業歷史性突破 國產化打破日本20年技術壟斷 韓媒急了：必須限制！（圖：Shutterstock）

OLED 螢幕被譽為「夢幻顯示技術」，已成為中高階智慧手機的標準配備，但生產 OLED 螢幕的核心設備—真空蒸鍍機的製造技術長期被日本企業壟斷。

‌



作為全球最大手機消費市場之一，中國每年對 OLED 螢幕的需求超過 4.5 億片，但關鍵技術受制於人。日本佳能公司憑藉獨家供應的優勢，不僅將設備單價提高至 7 億元人民幣，更以「產能不足」為由拒絕向中國出口，轉而優先供貨三星，導致中國手機品牌在市場競爭中處於被動局面。

面對技術封鎖和高價壁壘，中國科技企業選擇自主研發的道路，經過多年攻關後，中國企業萊德設備在 2019 年成功研發出中國首台國產真空蒸鍍機，一舉打破日本企業的壟斷地位。

更令人振奮的是，國產設備在精準度上達到日本同類產品的兩倍，推動 OLED 螢幕品質整體提升，目前京東方等中國面板製造商已實現規模化量產，為華為、小米等國產品牌提供強力支持，協助其在全球市場與三星展開正面競爭。

數據顯示，中國在全球 OLED 螢幕市場市佔率已從零起步攀升至 43%，成功超越日本成為全球第二大生產基地。對此，日韓企業的焦慮情緒日益明顯。

《韓國先驅報》表示，中國的發展速度令人窒息。日本企業被迫放下身段尋求合作，但中國稱「已不再需要依賴進口」，《中央日報》也示警稱若保持當前發展態勢，到 2027 年中國可能在 OLED 螢幕領域全面反超南韓。三星等企業甚至試圖以政治手段阻撓中國產品出口，但這種做法反而暴露了其技術自信的缺失。

專家表示，真正的核心競爭力來自於技術創新，而非貿易保護。