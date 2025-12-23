明年1月四成中日航線停售！被取消運力轉去哪裡了？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-23 05:00

未來兩周有 46 條中日航線已取消全部航班，統計數據顯示，取消的航班主要集中在中國各地飛往日本大阪的航線。

明年1月四成中日航線停售。（圖：Shutterstock）

據《第一財經》周一（22 日）報導，之前中國到日本大阪所在的關西機場航班量較多，並且到大阪的以休閒旅客為主，因此取消率也相對更高。此外，一些疫情後陸續開通的到日本二三線城市的航線也陸續取消。

更多中日航線則在陸續減班或停售。航班管家 DAST 的數據顯示，截至 12 月 22 日，2026 年 1 月中國赴日航班取消量已達 2,195 班次，航班取消率為 40.4%，意味著新的一年將有四成中日航線停售。

航班大規模取消或減班，與旅客量大幅下降有關。航旅縱橫大數據顯示，自 11 月 15 日中國航空公司發布日本相關航線機票免費退改簽後，赴日旅客量開始大幅下滑，相應的 12 月中國境內到日本的計畫航班中取消航班數量超過 1,900 個。

不久前中國航空公司再次更新日本相關航線客票特殊處理的通知，2026 年 3 月 28 日（含）前出行的涉及日本進港、出港或經停航班可免費退改，意味著此前預訂的元旦和春節期間的赴日機票也可以免費退改簽。

與此同時，中國遊客銳減導致日本民宿價格暴跌。據日本媒體報導，京都的酒店價格大幅下跌，大阪、名古屋、福岡等地也是如此，這些都是中國遊客比重較高的地區。

今年以來中國到日本的航班量一直位列出境航線首位，但在一周前赴韓國的航班量超過了日本，位居第一。

從日本撤出的運力正在轉向其他國家，比如東南亞等天氣比較暖和的目的地。