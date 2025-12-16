鉅亨網編譯陳韋廷
全球零售霸主沃爾瑪 (WMT-US)將在周二 (16 日) 正式離開上市逾 50 年的紐約證交所，遷往那斯達克交易，創下美股史上最大規模轉板紀錄，專家指出，市值高達 8531 億美元的零售巨頭之所以突然「轉板」，暗藏傳統巨頭向科技生態躍遷的戰略野心。
這次轉板絕非偶然。紐交所長期被視為「老錢」聚集地，投資人偏好奇異、可口可樂等現金流穩定的傳統藍籌股，更關注毛利率、平效等經營指標，而那斯達克則是蘋果、輝達等科技新貴的主場，投資人願為「用戶活躍度」、「演算法效率」等創新指標支付高溢價。
沃爾瑪財務長 John David Rainey 直言：「我們要成為全通路零售的科技標竿。」透過將 AI 自動化倉儲、機器人配送、數位支付等業務包裝成科技敘事，沃爾瑪試圖撕掉「傳統超市」標籤，向亞馬遜看齊。
更深層的動因在於競爭邏輯的質變。當亞馬遜以「雲端運算 + AI」建構零售生態，沃爾瑪意識到戰場已從實體貨架轉向數位生態。
儘管砸下巨資孵化科技子品牌、升級供應鏈，但沃爾瑪在紐交所屢遭低估。
業內人士表示，投資人看不到沃爾瑪數據資產價值。轉戰那斯達克後，沃爾瑪不僅能接觸到更懂科技的資本，也更有望融入蘋果、微軟等企業生態圈，在科技合作上取得先機。
但轉板僅是第一步。那斯達克的「科技光環」是把雙面刃。若無法持續證明 AI、自動化等領域的突破，高估值可能會迅速崩塌。目前沃爾瑪面臨雙重考驗，一方面需扭轉薪資漲幅下滑至 3.8%、就業成長停滯的困局；另一方面則為了因應關稅政策擠壓利潤的風險。
摩根大通出具最新報告示警，美國企業 2026 年可能將 80% 關稅成本轉嫁消費者，可能再度推高通膨。
這場上兆美元級「轉板」本質上是傳統經濟的自我救贖。當科技資本成為商業世界的新聖經，沃爾瑪的抉擇揭示了一個殘酷真相。也就是在數位經濟時代，企業價值不再由貨架規模決定，而是由生態話語權重塑。
分析師表示，那斯達克不是終點，而是沃爾瑪能否用科技邏輯再造零售基因的考場。
