2025-12-16

全球零售霸主沃爾瑪 (WMT-US)將在周二 (16 日) 正式離開上市逾 50 年的紐約證交所，遷往那斯達克交易，創下美股史上最大規模轉板紀錄，專家指出，市值高達 8531 億美元的零售巨頭之所以突然「轉板」，暗藏傳統巨頭向科技生態躍遷的戰略野心。

沃爾瑪財務長 John David Rainey 直言：「我們要成為全通路零售的科技標竿。」透過將 AI 自動化倉儲、機器人配送、數位支付等業務包裝成科技敘事，沃爾瑪試圖撕掉「傳統超市」標籤，向亞馬遜看齊。

更深層的動因在於競爭邏輯的質變。當亞馬遜以「雲端運算 + AI」建構零售生態，沃爾瑪意識到戰場已從實體貨架轉向數位生態。

儘管砸下巨資孵化科技子品牌、升級供應鏈，但沃爾瑪在紐交所屢遭低估。

