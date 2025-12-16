〈陸股盤後〉三大指數走低 A股或仍維持震盪
中國股市三大指數周二（16 日）收盤走低，滬指跌逾 1%，創業板指跌超過 2%，全 A 約 4,300 股飄綠。
滬指周二收盤跌 1.11% 報 3,824.81 點，深證成指跌 1.51% 報 12,914.67 點，創業板指大跌 2.1% 報 3,071.76 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.7483 兆元。
盤面上看，軍工、有色、媒體、煤炭、石油、鋼鐵、醫藥類股走低，零售、旅遊餐飲族群逆市拉升，數位貨幣、無人駕駛概念股活躍。
中航證券表示，年末資金或傾向於穩健，A 股整體或仍維持震盪，後續關注日本央行的升息指引對全球流動性的影響，以及 A 股小微盤股業績情況和政策變化。
中航證券建議投資人紅利與科技風格均衡配置，可關注具有邊際催化的行業，並等待「春季躁動」行情。
