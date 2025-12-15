鉅亨網新聞中心
中國工業和信息化部周一（15 日）正式公佈了首批 L3 級有條件自動駕駛車型准入許可。此次獲准入的車型分別來自長安汽車和北汽極狐兩家汽車企業，象徵著中國 L3 級自動駕駛正式跨越測試階段，進入指定區域上路試點的新階段。
根據工信部的公告，兩家企業向工業和信息化部提交了搭載 L3 級有條件自動駕駛功能的智能網聯汽車產品准入申請。相關部門嚴格按照規範和流程，開展了初審、擇優、測試與安全評估工作，兩家汽車企業已按要求完成並通過了產品測試。
首批獲准入的車型詳情如下：
一是長安牌 SC7000AAARBEV 型純電動轎車。該車型可以實現在交通擁堵環境下，高速公路和城市快速路單車道內的自動駕駛功能。其最高車速被限定為 50km/h。目前，該功能僅限於在重慶市內的內環快速路及渝都大道等指定路段開啟使用。
二是極狐牌 BJ7001A61NBEV 型純電動轎車。該車型可以在高速公路和城市快速路單車道內實現自動駕駛功能，最高車速可達 80km/h。目前，該功能僅限在北京市的京台高速、機場北線高速及大興機場高速等特定路段開啟。
此次准入的核心意義在於打破了長期制約自動駕駛發展的責任界定僵局。L3 級作為「有條件自動駕駛」，與 L2 級不同，它允許駕駛員在特定設計條件下將視線短暫移開。一旦在系統運行期間發生事故並滿足設計運行條件，責任主體將從駕駛員轉移向車企及系統供應商。
下一步，兩款車型將分別由重慶長安車聯科技有限公司、北京出行汽車服務有限公司兩家使用主體，在上述指定區域內開展上路通行試點。
據公告，工業和信息化部後續將聯合有關部門及地方主管部門，加強車輛運行監測和安全保障，並及時總結經驗。此舉旨在不斷健全智能網聯汽車的准入管理和標準法規體系，推動智能網聯新能源汽車產業的高質量發展。
