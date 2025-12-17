鉅亨網新聞中心
中國股市三大指數周三（17 日）收盤走高，滬指漲超過 1%，深證成指漲逾 2%，創業板指大漲超過 3%，全 A 超過 3,600 股飄紅。
滬指周三收盤漲 1.19% 報 3,870.28 點，深證成指勁揚 2.4% 報 13,224.51 點，創業板指勁漲 3.39% 報 3,175.91 點，科創 50 指數漲 2.47%，滬深北三市成交額合計人民幣 1.8345 兆元。
保險、券商類股拉升，半導體、有色、醫藥、鋰礦族群上揚。
華西證券指出，隨著美國聯準會（Fed）議息會議和中共中央經濟工作會議落地，後續多路增量資金入市可以期待：
一是保險和券商資金方面，近期監管層下調了保險資金股票投資風險因子，並提出將對優質證券公司適度擴大資本空間及槓桿限制，有利於中長期資金流入和提升市場交易活躍度；
二是 Fed 降息疊加人民幣匯率偏強運行，有利於外資增配中國資產。
行業配置上，華西證券建議投資人關注：1）受益產業政策支持的成長方向，如國產替代、機器人、航空航天、創新藥、儲能等；2）受益於「反內捲」政策的周期方向，如化工、能源金屬、資源品等；3）促消費政策的深化或帶來消費板塊的階段性催化機會。
