一是保險和券商資金方面，近期監管層下調了保險資金股票投資風險因子，並提出將對優質證券公司適度擴大資本空間及槓桿限制，有利於中長期資金流入和提升市場交易活躍度；

行業配置上，華西證券建議投資人關注：1）受益產業政策支持的成長方向，如國產替代、機器人、航空航天、創新藥、儲能等；2）受益於「反內捲」政策的周期方向，如化工、能源金屬、資源品等；3）促消費政策的深化或帶來消費板塊的階段性催化機會。