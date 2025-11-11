Fed米蘭：12月應再降息 最好一次降2碼

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-11-11 04:38

綜合外媒周一 (10 日) 報導，聯準會理事米蘭 (Stephen Miran) 表示，考量優於預期的通膨數據加上勞動市場持續疲軟，他主張 12 月三度降息，最好一次降 2 碼，最少也要降 1 碼。

聯準會理事米蘭主張12月應再降息，最好一次降2碼。(圖:Reuters/TPG)

米蘭接受《CNBC》訪問時表示，在政府停擺導致新經濟數據缺乏的情況下，下月降息 2 碼仍屬「適當」，至少也應該再降 1 碼。

米蘭說，最新通膨數據優於預期，勞動市場也持續降溫，「這讓人覺得立場可以比 9 月更鴿派一點。」當時官員預測今年將降息 3 次，每次 1 碼。

連兩次投反對票

聯準會官員上月降息 1 碼，但聯準會主席鮑爾表示，12 月是否續降仍屬未知。部分決策官員擔心通膨壓力仍在，9 月消費者物價年增率已升至 3%。

米蘭今年 9 月才上任聯準會理事，就一路主張應快速降息以因應勞動市場疲軟。過去兩次會議，他都投反對票，認為應該降 2 碼而非 1 碼。堪薩斯城聯邦準備銀行總裁施密德 (Jeffrey Schmid)10 月也投下反對票，但他的主張是根本不該降息。

米蘭重申，若沒有新數據讓他改變想法，他仍認為 12 月應降 2 碼，但至少要降 1 碼。

官員意見分歧

雖然 10 月只有兩票反對降息，但多位官員的公開發言顯示，決策者內部意見相當分歧。

米蘭認為不繼續降息是一種只顧眼前的做法。他強調，貨幣政策要 12 到 18 個月才會影響經濟，不能只看現在的數據，而應該根據一年到一年半後的經濟走向來制定政策。

根據芝商所 (CME)FedWatch 工具，市場目前預期 12 月降息機率約 63%，但這個數字自 10 月會議後逐漸下滑。