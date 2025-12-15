鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.36元下修至0.35元，其中最高估值0.44元，最低估值0.31元，預估目標價為15.63元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.44(0.51)
|0.77
|0.96
|1.73
|最低值
|0.31(0.31)
|0.44
|0.45
|0.54
|平均值
|0.36(0.38)
|0.62
|0.68
|0.94
|中位數
|0.35(0.36)
|0.61
|0.61
|0.74
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|298.22億
|301.42億
|313.62億
|329.21億
|最低值
|284.87億
|286.18億
|278.84億
|295.79億
|平均值
|291.26億
|292.75億
|297.16億
|308.86億
|中位數
|291.13億
|291.70億
|296.57億
|307.40億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.13
|0.65
|0.75
|0.32
|0.22
|營業收入
|301.52億
|317.60億
|297.19億
|294.86億
|300.53億
詳細資訊請看美股內頁：
Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
