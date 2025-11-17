search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)EPS預估下修至0.44元，預估目標價為16.39元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.46元下修至0.44元，其中最高估值0.64元，最低估值0.31元，預估目標價為16.39元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.64(0.64)0.840.990.89
最低值0.31(0.34)0.440.450.53
平均值0.45(0.46)0.630.680.68
中位數0.44(0.46)0.610.660.61

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值308.00億310.83億317.21億329.21億
最低值282.50億280.94億278.84億304.24億
平均值296.57億298.95億301.71億315.00億
中位數294.82億299.30億300.83億313.58億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.130.650.750.320.22
營業收入301.52億317.60億297.19億294.86億300.53億

詳細資訊請看美股內頁：
Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


