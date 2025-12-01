鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)EPS預估下修至0.37元，預估目標價為16.01元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.43元下修至0.37元，其中最高估值0.64元，最低估值0.31元，預估目標價為16.01元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.64(0.64)
|0.84
|0.99
|1.73
|最低值
|0.31(0.31)
|0.44
|0.45
|0.54
|平均值
|0.41(0.42)
|0.61
|0.68
|0.94
|中位數
|0.37(0.43)
|0.6
|0.66
|0.74
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|308.00億
|310.83億
|317.21億
|329.21億
|最低值
|284.87億
|286.18億
|278.84億
|295.79億
|平均值
|293.54億
|295.25億
|299.50億
|308.86億
|中位數
|292.52億
|294.42億
|297.16億
|307.40億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.13
|0.65
|0.75
|0.32
|0.22
|營業收入
|301.52億
|317.60億
|297.19億
|294.86億
|300.53億
詳細資訊請看美股內頁：
Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
