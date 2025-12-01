search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)EPS預估下修至0.37元，預估目標價為16.01元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.43元下修至0.37元，其中最高估值0.64元，最低估值0.31元，預估目標價為16.01元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.64(0.64)0.840.991.73
最低值0.31(0.31)0.440.450.54
平均值0.41(0.42)0.610.680.94
中位數0.37(0.43)0.60.660.74

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值308.00億310.83億317.21億329.21億
最低值284.87億286.18億278.84億295.79億
平均值293.54億295.25億299.50億308.86億
中位數292.52億294.42億297.16億307.40億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.130.650.750.320.22
營業收入301.52億317.60億297.19億294.86億300.53億

詳細資訊請看美股內頁：
Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTAK

相關行情

台股首頁我要存股
Takeda Pharmaceutical Co - ADR14.42-0.69%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty