鉅亨速報 - Factset 最新調查：皮那可資本(PNW-US)EPS預估上修至4.93元，預估目標價為96.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對皮那可資本(PNW-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.79元上修至4.93元，其中最高估值5.12元，最低估值4.53元，預估目標價為96.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.12(5.12)
|4.78
|5.74
|6.25
|最低值
|4.53(4.53)
|4.56
|5.38
|5.71
|平均值
|4.81(4.78)
|4.67
|5.59
|6.07
|中位數
|4.93(4.79)
|4.67
|5.6
|6.1
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|54.71億
|56.97億
|61.93億
|64.74億
|最低值
|52.32億
|53.35億
|56.89億
|60.15億
|平均值
|53.38億
|55.51億
|59.57億
|62.45億
|中位數
|53.44億
|55.17億
|59.60億
|62.19億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.87
|5.47
|4.26
|4.41
|5.24
|營業收入
|35.87億
|38.04億
|43.24億
|46.96億
|51.25億
詳細資訊請看美股內頁：
皮那可資本(PNW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 供需版圖大洗牌！三大原物料正改寫全球節奏
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：皮那可資本(PNW-US)EPS預估上修至4.93元，預估目標價為96.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：皮那可資本(PNW-US)EPS預估上修至4.79元，預估目標價為96.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：皮那可資本(PNW-US)EPS預估上修至4.68元，預估目標價為96.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估上修至5.12元，預估目標價為62.50元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇