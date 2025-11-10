鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)EPS預估下修至0.46元，預估目標價為16.43元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.48元下修至0.46元，其中最高估值0.64元，最低估值0.34元，預估目標價為16.43元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.64(0.64)
|0.84
|0.99
|0.89
|最低值
|0.34(0.34)
|0.5
|0.45
|0.53
|平均值
|0.46(0.47)
|0.64
|0.7
|0.68
|中位數
|0.46(0.48)
|0.61
|0.66
|0.61
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|308.00億
|310.83億
|317.21億
|329.21億
|最低值
|282.50億
|280.94億
|278.84億
|304.24億
|平均值
|296.87億
|299.31億
|302.01億
|315.31億
|中位數
|295.00億
|299.46億
|300.83億
|313.58億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.13
|0.65
|0.75
|0.32
|0.22
|營業收入
|301.52億
|317.60億
|297.19億
|294.86億
|300.53億
詳細資訊請看美股內頁：
Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
