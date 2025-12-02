鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-02 13:00

川普「AI沙皇」薩克斯被指利益衝突！薩克斯發文反擊《紐約時報》指控。(圖：REUTERS/TPG)

根據《TechCrunch》報導，薩克斯表示：「今天他們顯然是束手無策，發表了這篇毫無根據的文章。任何仔細閱讀文章的人都會發現，他們只是把一些無關的案例拼湊起來。」

不過，這並非第一次有人質疑薩克斯的政治角色可能與個人投資存在衝突。

今年早些時候，來自馬薩諸塞州的民主黨參議員 Elizabeth Warren 曾指出，薩克斯「同時領導一家加密貨幣投資公司，又掌管國家的加密政策」，這種「明顯的利益衝突」在聯邦法律下通常是禁止的。

《紐時》則提供了更全面的分析。報導指出，薩克斯名下 708 項科技投資中，有 449 家為 AI 公司，可能因他所支持的政策而受益。

儘管薩克斯曾獲得兩項白宮道德豁免，承諾出售大部分加密貨幣與 AI 資產，然而，《紐時》指出，薩克斯公開的道德文件並未揭露其加密貨幣和 AI 投資的剩餘價值，也沒有說明他何時出售了已剝離的資產。

華盛頓大學政府倫理法教授 Kathleen Clark 曾在七月審查了薩克斯的加密貨幣豁免文件後，指出：「這就是貪污。」

報導指出，薩克斯將數百項投資歸類為硬體或軟體，而非 AI，但這些公司卻在行銷中自稱為 AI 企業。

為展示薩克斯「利益交錯」的情況，《紐時》提到，在今年七月白宮 AI 峰會中，川普公布 AI 計畫時，白宮幕僚長 Susie Wiles 介入，防止薩克斯共同主持的 All-In Podcast 成為唯一活動主持。

《紐時》稱，All-In Podcast 曾要求潛在贊助商支付 100 萬美元，以參加私人接待及其他活動。

右翼媒體人物及前川普顧問 Steve Bannon 則批評，薩克斯是「科技兄弟失控」的代表。

薩克斯發言人 Jessica Hoffman 向《紐時》表示：「利益衝突的說法是錯誤的。」Hoffman 指出，薩克斯一直都遵守特別政府雇員規範，政府倫理辦公室已決定其必須出售的投資，而其在政府的角色反而為他帶來了損失，而非收益。

白宮發言人 Liz Huston 則稱，薩克斯「對川普鞏固美國科技主導地位的議程來說，是不可或缺的寶貴資產」。

薩克斯在回應《紐時》的聲明中附上了一封由他聘請的律師事務所 Clare Locke 寫給該報的信，指出記者「接到明確指令，需找出並報導薩克斯在白宮職務與私人科技背景之間的利益衝突」。

律師信件也針對報導中 All-In Podcast 在白宮 AI 活動的角色做出澄清，稱峰會是非營利性質，Podcast「承辦活動反而虧損」。