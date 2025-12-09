鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-09 14:10

儘管 Netflix(NFLX-US) 以高達 830 億美元收購華納兄弟探索 (WBD-US) ，引起全球串流產業的擔憂，但蘋果 (AAPL-US) 目前似乎可以暫時放心，因為 Netflix 聯合執行長 Ted Sarandos 表示，收購後仍將持續向其他串流平台銷售與授權影集內容。

Netflix將持續授權華納影集給蘋果Apple TV！《泰德·拉索》不受收購影響。(圖：Shutterstock)

根據《9to5Mac》報導，若 Netflix 對 HBO Max 與整個華納兄弟探索集團的收購順利獲得監管機構批准，勢必對全球串流市場帶來深遠影響。

‌



然而，好消息是，市場原本擔心 Apple TV 可能因此失去關鍵內容來源，如今看來已有所緩解。

Sarandos 於週一（8 日）出席瑞銀（UBS）全球媒體與通訊大會時指出，華納兄弟電視集團長期以來負責製作內容並授權給第三方平台，本身就是一項相當穩健的業務。

他也高度肯定現任執行長、前 Netflix 高層 Channing Dungey 及其團隊的表現。

他進一步解釋，Netflix 過去未大力投入內容授權市場，是因為自家串流核心業務的成長性更高；但隨著此次收購完成，Netflix 將正式擁有這項業務，並希望能延續既有的成功模式。

值得注意的是，華納兄弟電視工作室正是多部 Apple TV 熱門影集的製作方，包括《泰德・拉索》（Ted Lasso）、《誠實診療室》（Shrinking）、《壞猴子》（Bad Monkey）與《無罪的罪人》（Presumed Innocent）等，且多部作品都已確認續訂新一季。

儘管這些影集皆為 Apple TV 的獨家上架內容，但實際上並非蘋果原創製作，而是透過向華納兄弟電視部門取得授權完成。

這也使 Netflix 收購華納兄弟後，是否會「一手掌握內容、一手切斷競爭對手供應」成為產業高度關注的焦點。

在交易初期公布時，市場一度質疑 Netflix 是否還願意繼續為 Apple TV 等競爭串流平台打造潛在熱門影集。

不過，從 Sarandos 最新表態來看，Netflix 似乎更傾向維持華納兄弟原有的內容授權策略，而非全面轉向封閉式內容獨占。