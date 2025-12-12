鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
自美國總統川普於 4 月全面性的全球關稅計畫以來，美國的關稅收入就逐月上升，然而，最新出爐的 11 月份的關稅，卻首次出現了月率減少。
這項收入的月度增幅，在近幾個月已經明顯減緩，而在 11 月美國政府徵收了 307.5 億美元的進口關稅，低於十月創下的 313.5 億美元高峰。
這次收入逆轉的趨勢主要受幾個因素影響。其中最突出的壓力來自於生活成本危機，這促使川普政府在 11 月中旬宣布取消一系列食品相關關稅。這些被取消的關稅包括美國國內不易生產的咖啡和香蕉，以及今年價格飆升的家庭主食牛肉。
根據消費者物價指數 (CPI) 數據，免關稅前，碎牛肉的平均價格已從一月的每磅 5.54 美元，上漲至九月的 6.32 美元，漲幅接近 15%。儘管收入下滑，但目前關稅收入正有助於減少預算赤字。
川普曾向選民承諾，這筆額外的關稅收入可以用來取消個人所得稅或向美國公民發放刺激支票，甚至有助於減少國家債務。
然而，從 1 月到 11 月，關稅總收入僅為 2362 億美元。這筆金額即使全數用於減債，也僅占美國目前 38.38 兆美元未償債務的不到 1%。不過，總統已開始部署部分資金，聯邦政府宣布將動用 120 億美元的關稅收入，為受貿易戰影響的農民提供援助計畫。
此外，川普關稅的未來仍面臨法律挑戰。截至 9 月底，在已徵收的 1740 億美元關稅中，約有 900 億美元是根據《國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 的總統授權實施的。如果最高法院裁定 IEEPA 並未授予川普實施這些單方面關稅的權力，法院可能會將其推翻。屆時，依據 IEEPA 徵收的大部分或所有進口稅可能需要退還給進口商，這將大幅沖銷今年已收取的關稅收入。
