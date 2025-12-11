對準中國供應鏈！墨西哥拍版加徵關稅 對亞洲商品最高課50%

鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-11 14:20

墨西哥國會議員對亞洲進口商品徵收新關稅的法案，周三 (10 日) 獲得最終表決通過，這與美國加強打擊中國貿易壁壘的方向一致，也呼應了墨國總統薛恩鮑姆 (Claudia Sheinbaum) 保護本土產業的努力。

墨西哥參議院以 76 票贊成、5 票反對和 35 票棄權通過這向法案，將對未與墨西哥簽訂貿易協定的亞洲國家、超過 1400 項產品，徵收 5-50% 不等的關稅。

新關稅從 2026 年起生效，涵蓋服飾、金屬、汽車零件等各式各樣的商品，而為數龐大的中國製造品是法案鎖定的核心目標。

目前薛恩鮑姆正與美國總統川普進行貿易談判，墨西哥國內希望，針對中國商品的新關稅，可以換取美國減輕對墨西哥鋼鋁等商品的懲罰性關稅。

儘管薛恩鮑姆公開否認此法案與川普對中國的關稅政策有關，但作法的確與美國相似。

過去數十年以來，墨西哥一直是美洲最擁抱自由貿易的國家之一，與全球多國都簽署了貿易協定，但如今，薛恩鮑姆領導的左翼政黨正朝不同方向發展。

墨西哥財政部估計，新關稅明年將帶來近 520 億披索 (約 28 億美元) 的額外收入。

薛恩鮑姆早在 9 月初就把提案送交國會，但在亞洲多國政府以及墨西哥國內企業團體、反對派議員的遊說下，法案審議延宕。

高度依賴中國、印度與南韓等國原物料的製造商警告，新關稅將推升成本，並可能推升通膨。包括執政黨成員在內，也有一些國會議員擔憂此舉會損害墨西哥亞洲的關係，亞洲不只成長快速，也被視為墨西哥出口來源多元化的關鍵。

薛恩鮑姆的關稅立場，也是對美國在「中國商品經第三國轉運」問題上的回應。加拿大去年就跟進美國，對中國的電動車、鋼鋁徵收類似關稅。

面對墨國醉心關稅措施，中國官員強烈抨擊毫無必要且具破壞性。

根據法案，中國汽車將在墨西哥面臨最高 50% 的關稅。墨西哥汽車市場六年前幾乎沒有任何中國業者的蹤跡，但現在占比已經上升到 20%。

墨西哥官員及汽車協會支持這項稅，以保護身為墨國製造業之住的汽車產業。

除了加徵關稅，墨西哥國會也批准一項措施，授權ㄒ負責貿易政策的墨西哥經濟部可對未予墨西哥簽訂貿易協定的國家，自行調整關稅，此舉目的在確保關鍵進口產品能以具競爭力的條件供應。