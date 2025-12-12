鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-12-12 14:30

自上周五 (5 日) 在 A 股科創板上市以來，這家中國 AI 晶片企業上演瘋狂行情，發行價每股人民幣 114.28 元的股票，在五個交易日內最高飆升至 941.08 元，累計漲幅達 723.49%，總市值突破 4423 億元，創下 A 股近年新股上市紀錄。

根據摩爾線程公告，該公司基本面未發生顯著變化，不存在應揭露未揭露的重大資訊。公司明確表示，即將召開的首屆 MUSA 開發者大會短期內不會影響經營業績，而新一代 AI 晶片產品尚未產生收入，從認證到量產需經歷多重環節，存在技術迭代滯後、客戶導入失敗等不確定性。財務數據更顯嚴峻，今年前三季營收 7.85 億元 (人民幣，下同)，歸母淨利虧損 7.24 億元，全年預虧 7.3 億至 11.68 億元，未來獲利時間點仍不明朗。

資本市場的狂熱追捧令摩爾線程市值直逼產業龍頭寒武紀。截至周四 (11 日)，摩爾線程最高市值達 4,423 億元，與寒武紀的市值差距縮窄至 1200 億元。

回溯估值軌跡，摩爾線程 Pre-IPO 輪融資估值約 246 億元，2025 年初提升至 300 億元，上市五天飆升至 4500 億元，一年間估值膨漲近 20 倍，遠超寒武紀五年間 6 倍的市值增幅。

這場資本狂歡的背後，是 AI 晶片賽道的想像空間與國際估價體系的參考效應。輝達、博通等國際 AI 巨頭市值分別達 4.5 兆美元及 2 兆美元，而 A 股 AI 公司總市值尚不足千億美元。

分析人士指出，AI 企業更適合採用遠期本益比、PEG 等成長股估值模型，傳統財務指標難以反映其技術潛力，但摩爾線程目前的超高估值已引發擔憂，其股價漲幅遠超業績支撐，更多是情緒面推動的結果。

值得關注的是，這並非 A 股 AI 類股首次出現非理性炒作。2020 年寒武紀上市首日市值突破千億，歷經五年波動後才重回高位，如今摩爾線程的暴漲軌跡與之相似，但速度更快、幅度更大。

業內人士提醒，當股價偏離真實價值過多時，最終仍將回歸理性區間。