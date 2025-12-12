〈陸股盤後〉中央經濟工作會議誓言撐經濟 三大指數全面反彈 滬指終止三連黑

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-12-12 16:31

中國 A 股三大指數周五 (12 日) 攜手反彈，上證指數(SSEC) 終止連 3 日下跌走勢，追隨全球股市漲勢，加上中國經濟會議承諾支持經濟成長。

〈陸股盤後〉中央經濟工作會議誓言撐經濟 三大指數齊反彈 滬指終止三連黑（圖：Shutterstock）

滬指周五收高 0.41% 至 3889.35 點，深證成指 (SZI) 收紅 0.84% 至 13258.33 點，創業板指收漲 0.97% 至 3194.36 點，滬深兩市成交額合計人民幣 2.09 兆元，較上一交易日放量 2351 億元。

盤面上，商業航太概念股延續強勢，再昇科技等近 20 檔股票漲停，可控核融合概念走強，天力複合、國機重裝、中洲特材、中國西電、江蘇神通、華菱線、東方電氣等多股漲停，電網設備概念股快速拉升，中能電氣、保變電氣漲停。半導體設備股反覆活躍，亞翔整合漲停續創歷史新高。此外，貴金屬族群全天強勢，招金黃金大漲 7.8%，曉程科技亦飆近 7%。

下跌類股方面，零售概念下挫、房地產、海南、醫藥商業等族群跌幅居前，茂業商業、中央商場、永輝超市跌停，科創次新股亦回調，摩爾線程跌逾 13%，C 百奧亦挫近 10%。

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 2681 檔股票上漲，2610 檔下跌，平盤 162 檔。另據大智慧 VIP，滬深北三市共 113 檔股票漲幅在 9% 以上，28 檔跌幅在 9% 以上。

消息面上，為期兩天的中央經濟工作會議周四 (11 日) 在北京落下帷幕，為 2026 年經濟工作指明方向。業內人士認為，新舊動能交替仍將是 2026 年的主要線索，AI、半導體、機器人等科技股值得關注，順應國家戰略、具備真實技術壁壘的科技企業將是 2026 年 A 股投資的重要主線。

銀河證券首席經濟學家章俊說，明年是「十五五」規劃的開局之年，金融改革創新的重點領域仍在資本市場。新質生產力正成為經濟高品質發展的強勁推動力和支撐力，需要加強資本市場改革，更好賦能新質生產力。繼「十五五」規劃建議強調健全投資和融資相協調的資本市場功能後，中央經濟工作會議使用「持續深化」這一表述，是對 2026 年資本市場開展投融資改革重要性的再次深化。前海開源基金首席經濟學家楊德龍說，會議提到的政策方向有望為 2026 年的經濟增長提供更強支撐，也為資本市場延續慢牛、長牛格局奠定基礎。

中金研究表示，在政策工具選擇上，本次會議展現出更重視質效的導向、工具的選擇範圍也更豐富。明年的政策取向是「穩中求進、提質增效」，其中「提質增效」是今年的新要求，這也許意味著 2026 年宏觀政策會更加重視落地的效果，而不是只強調總量擴張。

招商證券指出，從過往市場表現經驗來看，會後 7 天大盤風格往往相對佔優，尤其是近 5 年，4 次均是大盤風格相對佔優。按產業類別來看，石油石化、通訊、電子等產業在會後 7 日上漲機率更高。從平均超額收益水準來看，社會服務、公用事業、煤炭、傳媒這五個產業近五 5 平均超額水準相對較高。從歷史經驗來看，中央經濟工作會議提到的重點產業往往會成為第二年經濟工作的重點，政策往往會加大支持力度，需要重點關注，例如 2023 年的低空經濟和 2024 年的整治內捲。