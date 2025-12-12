鴻蒙電腦企業版作業系統啟動Beta 商用市場邁出關鍵一步
中國鴻蒙系統正在將主戰場從消費端擴展至壁壘更高、規則更硬的商用辦公領域。
據《第一財經》報導，華為終端 BG 平板與 PC 產品線總裁朱懂東周四（11 日）在鴻蒙辦公產業峰會上宣布鴻蒙電腦企業版作業系統開啟 Beta（測試階段），同時新一代鴻蒙電腦華為擎雲 HM740 正式發布。
朱懂東在現場表示：「鴻蒙電腦開啟了未來電腦的新方向，給世界多一個選擇。」
過去十多年來，作為商用辦公的核心，企業電腦的桌面系統話語權長期由海外廠商主導。市調機構 Counterpoint 的數據顯示，中國 PC 市場中 Windows 系統以 75% 到 80% 的市占率佔據絕對領先地位，在商用辦公領域更為突出。
雖然也有中國國產陣營的挑戰者入局，但從早期的 Office 辦公套件到金融行業的核心交易系統、能源領域的工業控制軟體，大部分商用工具在開發初期就高度依賴 Windows 版本，這種長期累積的開發者網絡、硬體合作以及用戶慣性形成了難以撼動的競爭壁壘。
在業者看來，此次華為推出鴻蒙電腦企業版作業系統，瞄準的不僅是產品替代，更是對 Windows 長達數十年統治地位的一次系統性挑戰。
參會的一名 IT 產業人士表示：「在過去幾年，華為在商用市場投入的資源並不少，目的就是擺脫中國商用辦公的傳統路徑依賴，從而加速政企辦公鴻蒙化。」
從近年來部署節奏看，2022 年是一個分水嶺。當年華為將內部「消費者業務」更名為「終端業務」，同時成立包括筆電、桌機、顯示器、平板、印表機、智慧螢幕、穿戴在內的六大產品領域主攻政企市場。
對於更名的原因，華為一位內部人士表示，商用業務線更名意味著華為終端的主場將從原來瞄向大眾消費者的「單賽道」變更為包括政府及企業客戶的「雙賽道」。「內部資源的調用也能激活產業生態，尤其是鴻蒙要與海外廠商競爭，必須在多個跑道上同時進行。」
