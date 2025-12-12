search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

A股港股

鴻蒙電腦企業版作業系統啟動Beta 商用市場邁出關鍵一步

鉅亨網編譯鍾詠翔

中國鴻蒙系統正在將主戰場從消費端擴展至壁壘更高、規則更硬的商用辦公領域。

cover image of news article
鴻蒙電腦企業版作業系統啟動Beta，商用市場邁出關鍵一步。（圖：Shutterstock）

據《第一財經》報導，華為終端 BG 平板與 PC 產品線總裁朱懂東周四（11 日）在鴻蒙辦公產業峰會上宣布鴻蒙電腦企業版作業系統開啟 Beta（測試階段），同時新一代鴻蒙電腦華為擎雲 HM740 正式發布。


朱懂東在現場表示：「鴻蒙電腦開啟了未來電腦的新方向，給世界多一個選擇。」

過去十多年來，作為商用辦公的核心，企業電腦的桌面系統話語權長期由海外廠商主導。市調機構 Counterpoint 的數據顯示，中國 PC 市場中 Windows 系統以 75% 到 80% 的市占率佔據絕對領先地位，在商用辦公領域更為突出。

雖然也有中國國產陣營的挑戰者入局，但從早期的 Office 辦公套件到金融行業的核心交易系統、能源領域的工業控制軟體，大部分商用工具在開發初期就高度依賴 Windows 版本，這種長期累積的開發者網絡、硬體合作以及用戶慣性形成了難以撼動的競爭壁壘。

在業者看來，此次華為推出鴻蒙電腦企業版作業系統，瞄準的不僅是產品替代，更是對 Windows 長達數十年統治地位的一次系統性挑戰。

參會的一名 IT 產業人士表示：「在過去幾年，華為在商用市場投入的資源並不少，目的就是擺脫中國商用辦公的傳統路徑依賴，從而加速政企辦公鴻蒙化。」

從近年來部署節奏看，2022 年是一個分水嶺。當年華為將內部「消費者業務」更名為「終端業務」，同時成立包括筆電、桌機、顯示器、平板、印表機、智慧螢幕、穿戴在內的六大產品領域主攻政企市場。

對於更名的原因，華為一位內部人士表示，商用業務線更名意味著華為終端的主場將從原來瞄向大眾消費者的「單賽道」變更為包括政府及企業客戶的「雙賽道」。「內部資源的調用也能激活產業生態，尤其是鴻蒙要與海外廠商競爭，必須在多個跑道上同時進行。」


文章標籤

華為作業系統鴻蒙企業版

相關行情

台股首頁我要存股
上證指數3873.32-0.70%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty