鉅亨網新聞中心 2025-12-19 16:20

摩根士丹利 (大摩) 近日發布報告，由中國首席經濟學家邢自強領銜團隊認為，中國經濟正處於打破通縮攻堅戰的「下半場」。報告預測，2026 至 2027 年中國經濟將呈現溫和放緩但結構改善的態勢，並有望在 2027 年正式走出通縮陰影。

大摩：中國經濟料結構改善 有望2027年走出通縮陰影(圖:shutterstock)

增長動能：名義 GDP 將於 2027 年迎來拐點

報告指出，中國的實際 GDP 增速預計將從 2025 年的 5% 左右逐步回落，2026 年預計為 4.8%，2027 年則進一步下探至 4.6%。然而，對於市場而言更為關鍵的是名義 GDP 增速。受持續通縮影響，2026 年名義增速預計僅為 4.1%；但隨著供需失衡緩慢收窄，2027 年名義增速有望反彈至 4.8%，這標誌著經濟動能的修復進入新階段。

物價走勢：通縮磨底後的再通膨進程

通膨回升的過程預計將是緩慢且曲折的。資料顯示，2026 年 GDP 平減指數預計仍為負值 (-0.7%)，直到 2027 年才有望轉正 (0.2%)。隨著反內卷政策以市場化方式推進，需求端受房地產拖累的影響將逐步減弱。預計 2027 年下半年，居民消費價格指數 (CPI) 將進入低通膨區間，而生產者價格指數 (PPI) 也有望走出通縮泥潭。

結構分化：製造業韌性與房地產掣肘

經濟增長結構仍顯著不均衡。製造業與出口部門憑藉供應鏈優勢與技術升級，將持續展現韌性；相對而言，房地產行業的持續收縮與新開工項目的疲軟，仍是拖累經濟的核心因素。

在消費端，受就業市場情緒低迷與房產負財富效應影響，居民傾向於儲蓄而非消費，2026 年消費增長預計放緩至 4.2%。不過，人工智慧 (AI) 預計將在 2026-2027 年掀起資本支出熱潮，抵銷房地產對 GDP 約 0.2-0.3 個百分點的拖累，成為短期內支撐投資的重要動能。

政策導向：「十五五」規劃的戰略轉移

2026 年將是「十五五」規劃的開局之年，政府預計將增長目標維持在「5% 左右」，但戰略重心將從「規模優先」調整為「質量與平衡優先」。

• 財政政策： 將維持溫和擴張，支出重心聚焦於技術自主與城市更新，並逐步將資源從低回報投資轉向社會福利與公共服務。

• 貨幣政策： 預計實施「象徵性寬鬆」，包括下调政策利率 10-20 個基點，以配合財政發力，但受限於銀行利潤壓力，傳導效果可能有限。

