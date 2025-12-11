Fed今年連三降！全球資管巨頭CEO潑冷水：根本沒必要再降息了

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-11 14:11

美國聯準會 (Fed) 今晨完成年內第三次降息後，市場焦點迅速轉向「明年還需降息幾次」的討論，而阿波羅全球管理公司共同創辦人 Marc Rowan 的觀點引發關注。他認為，美國經濟已沒有必要進一步降息。

Rowan 在周三 (10 日) 金融服務會議上明確表示，阿波羅內部判斷「沒有必要降息」，經濟數據中未見降息必要，但他理解 Fed 本次降息的決定。

他指出，當前美國市場趨勢具有「通膨性質」，各國政府大量舉債、移民改革調整勞動力供應、關稅等措施調節商品流通，均可能推高通膨，貨幣貶值傾向也會加劇這一風險。

根據 Fed 最新點陣圖，官員預計 2026 年仍將降息一次，與 9 月預測一致，但內部意見分歧顯著，7 名官員主張按兵不動，8 名支持至少降息兩次。

阿波羅首席經濟學家 Torsten Sløk 上周警告，美國經濟明年可望恢復成長勢頭，通膨升溫風險同步上升，Fed 不應再激進降息。

更值得警惕的是，Sløk 提及一個潛在風險，也就是白宮首席經濟學家哈塞特明年中若成 Fed 新掌舵，可能「純粹出於政治原因」推動降息，這將導致通膨進一步飆升，加劇美股前景的不確定性。