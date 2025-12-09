中國連兩年2人入選！《Nature》2025年十大人物揭曉：DeepSeek梁文鋒、科學家杜夢然上榜

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-12-09 14:45

《自然》年度十大人物揭曉：中國力量閃耀科學巔峰，基因編輯嬰兒創醫學奇蹟

《Nature》2025年十大人物揭曉：DeepSeek梁文鋒、科學家杜夢然上榜（圖：Shutterstock）

國際頂尖學術期刊《自然》周一 (8 日) 發布年度十大科學人物(Nature"s Ten)，十位在基礎研究、公共衛生、技術創新領域取得突破性成就的先鋒入選。這些人物以非凡勇氣拓展人類認知邊界，從深海深淵到基因編輯實驗室，從 AI 開源革命到全球防疫協作，譜寫出震撼世界的科學史詩。

《自然》特寫編輯 Brendan Maher 說：「這份榜單頌揚的是人類直面未知的勇氣。」

杭州 DeepSeek 創辦人梁文鋒成為今年最受矚目的技術顛覆者。今年 1 月，他帶領團隊發布革命性開源大模型 R1，以極低成本實現媲美 GPT-4 的推理能力。此模型首次開放權重供全球研究者免費使用，並完整公開訓練方法論，被《自然》譽為「AI 民主化的里程碑」。

梁文鋒的創舉直接撼動美國在 AI 領域的壟斷地位，迫使中美科技巨頭相繼加入開源陣營。

中國科學院深海所地球科學家杜夢然則以深海探索刷新人類認知，她搭乘「奮鬥者號」深潛器深入千島 - 堪察加海溝 9000 公尺處，首次發現依靠海底甲烷生存的未知生態系統，為深海化能合成理論提供關鍵實證。

美國疾管中心前主任 Susan Monarez 的入選則彰顯科學精神的勝利。這位上任不足一月便遭解職的疾控掌門人，因拒絕在未審查數據前提下批准疫苗政策，並抵制解僱頂尖科學家的政令，成為川普政府打壓科學的犧牲品。流行病學家盛讚她「將證據置於政治之上」。

印度自由資料科學家 Achal Agrawal 則化身為「撤稿偵探」，創立「印度研究觀察」組織追蹤學術不端。他還推動國家政策變革，規定研究機構若縱容剽竊將被剝奪國家排名資格，為印度科學界刮骨療毒。

此外，榜單中另五大科學人物的成果則直指人類生存核心命題。在基因編輯嬰兒首例治癒上，KJ Muldoon 作為全球首位接受個人化 CRISPR 療法的嬰兒，其 CPS1 缺乏症被鹼基編輯技術成功逆轉。從確診到治療僅耗時 6 個月，創罕見疾病救治速度紀錄。

另外，在亨廷頓舞蹈症治療上，神經學家 Sarah Tabrizi 主導的基因療法 AMT-130 臨床試驗顯示，高劑量治療使患者神經衰退速度減緩 75%，為根治該末期鋪路。

在登革熱防控也邁向新紀元，巴西科學家 Luciano Moreira 建立的沃爾巴克氏體蚊子工廠，年產能達 50 億隻抗病蚊，該技術獲聯邦政府認證為國家級防疫戰略。

至於太空探索方面，智利維拉魯賓天文台推廣者 Tony Tyson，啟用全球最大數位相機開啟南天全景掃描，將繪製史上最精確暗物質三維圖譜。

大流行病全球公約也在今年達成：南非談判代表 Precious Matsoso 以「披頭四歌曲」化解外交僵局，促成世衛組織 (WHO)190 國簽署首份大流行病防治公約，承諾向低收入國家轉移技術。

《新華社》說，上榜科學人物看似來自不同領域，其實指向同一個方向，也就是面對前沿技術帶來的社會變革、流行疾病等帶來的全球挑戰，科學的未來必然是全球協作、開放共享的未來。

值得關注的是，《自然》去年也將兩張中國面孔列入榜單中，—個是海軍軍醫大學徐滬濟教授。他開創性運用基因編輯 T 細胞療法，成功治癒毀滅性自體免疫疾病患者，為 CAR-T 癌症療法量產奠定基礎。